Кто там?: При сносе дома в Ростове тяжелая техника случайно «постучалась» в чужую квартиру

В администрации сообщили, что устранить последствия ЧП должен подрядчик Фото: Евгения ГУСЕВА

В соцсетях ростовчане активно обсуждают ЧП в центре города. Во время сноса старого дома экскаватор угодил в стену соседнего жилого дома, сообщает 1Rnd.

ТУТ-ТУК!

Все произошло на Социалистической, 130. Здесь сносят аварийное здание, дом Туроверовой, в котором уже несколько раз приходилось тушить пожар, а осенью у него обвалилась фасадная стена.

Очевидцы сняли видео с места событий. На нем посреди комнаты с ремонтом — обломки кирпичей и очень «актуальный» для середины декабря открытый, даже без окна, обзор на идущий по соседству демонтаж: холод, пыль, шум — полное погружение в «кино».

Как рассказали изданию в местном ТСЖ, разбирать соседский дом должны были вручную, чтобы не повредить соседние дома, которые тоже построены в позапрошлом веке.

ЭКСКАВАТОР ЕСТЬ, НО ВРОДЕ БЫ И НЕТ

Но на кадрах отчетливо видно тяжелую технику — экскаватор. Он-то и «постучался» к соседям загребущим ковшом.

Как ответили «КП — Ростов-на-Дону» в администрации, во время работ сотрудники фирмы-подрядчика проломили не стену, а гипсокартон, которым был зашит оконный проем. По информации администрации, подрядчик закупил материалы, чтобы устранить последствия инцидента.

При этом по имеющейся у властей информации, все случилось при разборе старой кирпичной кладки вручную.

- Проектно-сметная документация на работу есть, - добавили в пресс-службе.

Сегодня выяснят, почему на объекте оказалась тяжелая техника.

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