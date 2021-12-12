Ростовские краеведы попросили губернатора сохранить старинные особняки в центре Ростова

Активисты бьют тревогу, опасаясь за судьбу старинных зданий. Фото: "МойФасад" ВКонтакте

Краеведы Ростова обратились с губернатору Василию Голубеву с просьбой сохранить старинные здания в центре донской столицы — в переулке Семашко, 30 и 32. Сейчас идет речь о сносе этих аварийных зданий. Активисты движения «МойФасад» направили главе региона письмо, о чем рассказали своим подписчикам.

- В двух прекрасных домах-соседях по адресу Семашко, 30 и 32, сначала вынесли все внутренности, потом их стали громко обносить забором. Одно из зданий, "»Общество взаимного кредита» на Семашко, 32, являлось объектом культурного наследия до новой экспертизы в 2020 году. Теперь дом готов к сносу! - возмущены участники движения.

Они сообщили, что направили на имя губернатора Василия Голубева обращение с просьбой срочно ввести мораторий на снос.

- Друзья, ваше слово имеет значение. Поддержите наше обращение! Давайте вместе попросим губернатора остановить катастрофу, - обратились к ростовчанам активисты.

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