Шесть взрослых и ребенок погибли при лобовом столкновении иномарок в Калмыкии

По предварительной информации, произошло столкновение двух легковых автомобилей. Фото: пресс-служба МВД по Республике Калмыкия

Жуткая авария потрясла жителей Республики Калмыкия. Утром на дороге в один миг не стало сразу семерых человек, в том числе семилетнего ребенка.

Как сообщает Главное Управление МВД по региону, около 7.40 в дежурную часть поступил звонок. На федеральной автодороге «Астрахань — Ставрополь» произошло лобовое столкновение: погибли семь человек — пять жителей Астраханской области и два — из Калмыкии.

В аварии погиб, в том числе и ребенок. Фото: пресс-служба Главного Управления Генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО.

По предварительным данным, на трассе лоб в лоб столкнулись автомобили «Хенде Солярис» и «Тойота Витс». Из них пятеро находились в «Тойоте» - в легковушке ехали астраханцы, а двое — в «Хенде» с жителями Калмыкии, в их числе семилетний ребенок.

Еще троих пострадавших из «Хенде» прибывшие на место медики забрали в больницу.

В аварии погибли шесть взрослых и ребенок. Фото: пресс-служба Главного Управления Генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО.

Сейчас на месте трагедии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции и работники экстренных служб.

В короткое время туда же выехал заместитель прокурора республики Арсланг Мухлаев.

- Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства, в том числе о безопасности дорожного движения, - сообщила прокурор Главного управления Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО Елена Усачева.

Трагедия случилась рано утром 15 декабря. Фото: пресс-служба Главного Управления Генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО.

Там же добавили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Законодательством предусмотрено наказание - до семи лет лишения свободы.

Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.

Дорожное происшествие случилось на автодороге «Астрахань –Ставрополь». Фото: пресс-служба Главного Управления Генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО.

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