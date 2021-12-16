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Общество16 декабря 2021 8:00

«Даже в голодные годы войны не променяла на хлеб»: Ростовчанин рассказал об артефакте, который достался ему от бабушки

Найденный в годы Великой Отечественной аммонит маленькая девочка хранила как зеницу ока, чтобы потом передать потомкам
Артур СЕЛИМОВ
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Кто только не хотел выменять или выкупить древнее ископаемое, но семейная реликвия остается дома

Кто только не хотел выменять или выкупить древнее ископаемое, но семейная реликвия остается дома

Фото: Артур СЕЛИМОВ

Каждый день в результате раскопок или случайно в земле находят старинные артефакты из прошлого. На этой неделе в донской столице обнаружили стеклянную бутылку с посланием 120-летней давности. В ней мещанин оставил записку с пожеланиями, а также старинный календарь, газету и сигареты.

Но иногда случается так, что жители хранят древние предметы и не показывают их широкой публике десятками лет. Так случилось с ростовчанином, у которого на полке в доме 20 лет пролежал древний аммонит. Необычный артефакт Арсену подарили еще в детстве, а об историческом возрасте находки, горожанин узнал совсем недавно. Об этом он рассказал журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

"НАШЛА В 1943 ГОДУ"

Аммонит — это древнее животное, населявшее планету более 60 миллионов лет назад. Они обитали еще в те времена, когда землю покрывал океан. Эти членистоногие моллюски передвигались по океаническому дну, но потом, из-за изменения климата, вымерли.

- Этот круглый «камень», похожий на рогалик, очень ценен для моей семьи, потому что он не только древний, но и еще служит частью воспоминаний о Великой Отечественной войне, - говорит ростовчанин. - Дело в том, что его нашла моя бабушка еще в 1943 году в горах Дагестана. Она рассказывала, что в то время в ее поселке был сильный голод, еды совсем не хватало, а дети только и делали, что питались травой и перемолотыми кукурузными початками. Ребятня уходила на ближайшие луга, чтобы собрать щавель и другую зелень, искали различные коренья.

В тот весенний день бабушка спустилась к реке, возле которой была пещера. Тогда она заметила, что проем в скале стал намного больше, а внутри появилось большое количество обломков камня. Видимо, образовался провал и часть стен разрушилась. И там среди обломков бабушка нашла аммонит. Она говорит, что там их было несколько, но она взяла один.

Окаменелого моллюска нашли почти 80 лет назад

Окаменелого моллюска нашли почти 80 лет назад

Фото: Артур СЕЛИМОВ

"ПОКРЫЛА ЛАКОМ, ЧТОБ НЕ УКРАЛИ"

- Маленькая девочка не могла не поделиться находкой со своими сверстниками, и все начали просить подарить «безделушку», - пересказывает рассказ бабушки Арсена. - Не все дети в поселке голодали, были несколько семей, которые могли позволить себе печь хлеб из настоящей муки.

Бабушка вспоминала, что однажды к ней подошел ее односельчанин и сказал, что готов поменять причудливый камень на еду. Он протянул ей круглую теплую лепешку: она была такого желтого цвета, потому что ее помазали сверху желтком яйца и от нее шел невероятный аромат. В тот момент маленькая девочка хотела отдать свою находку, но так и не решилась, потому что это была единственная ее личная ценная вещь, которая когда-либо появлялась у нее в руках.

Чтобы аммонит не украли, бабушка покрыла его лаком. Сейчас это выглядит нелогично, но на тот момент маленькая девочка надеялась, что это убережет находку.

"ЛУЧШЕ, ЧЕМ НОВЕНЬКИЙ IPHONE"

- Через 60 с небольшим лет находка перешла ко мне, - продолжает собеседник. - Я с детства увлекался геологией, а еще очень любил собирать различные минералы и старинные вещи. Все мои родные знали о моих наклонностях и каждый старался что-нибудь принести в мою коллекцию. Однажды меня позвала моя бабушка и сказала, что хочет подарить мне одну ценную вещь. В тот момент я очень обрадовался, мечтая о том, что же это будет? Бабушка протянула мне круглую окаменелость. С тех пор я храню ее как память. Тогда я носился с ним так, как дети сейчас радуются новому айфону.

Аммонит был единственной ценной вещью у маленькой девочки в разгар голодных военных дней

Аммонит был единственной ценной вещью у маленькой девочки в разгар голодных военных дней

Фото: Артур СЕЛИМОВ

Для артефакта, который пролежал в земле миллион лет, даже век покажется сущим пустяком, поэтому аммонит прекрасно сохранился. За 80 лет с окаменелости даже лак не сошел! А когда мои знакомые узнают, сколько ему лет, они очень удивляются в их представлении окаменелость - это что-то сыпучее, хрупкое, а не такой тяжелый, похожий на слепок, предмет.

Периодически я достаю его из шкафа и сразу вспоминаю о своем детстве. Тогда я мечтал об исследованиях и научных открытиях. Этот артефакт служит для меня олицетворением пытливости человеческого ума, самоотверженности людей, которые даже в сложные времена старались сохранить историю...

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

"Имеют колоссальную историческую ценность!"

Вадим ТИТОВ, ростовский палеонтолог:

- Аммонит — это окаменевшие останки давно вымерших предков современных головоногих моллюсков. Обитали они в Меловом периоде, который закончился 66 миллионов назад. Их современные предки — это животные наутилусы. Аммониты жили в океане, они передвигались за счет распределения давления внутри раковины.

В основном, останки этих существ находят на Кавказе и на территории Поволжья. Для Ростовской области эти окаменелости не характерны, поэтому в донских музеях они встречаются крайне редко. Они бывают абсолютно разных размеров и форм и имеют колоссальную историческую ценность.

Точный возраст находки и ее вид можно определить при детальном изучении. Сейчас энтузиасты объединяются в различные сообщества, где делятся впечатлениями о находках и месте их обнаружения.

Определенно, это большая удача, что экспонат смог так хорошо сохраниться до наших дней.

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