«Даже в голодные годы войны не променяла на хлеб»: Ростовчанин рассказал об артефакте, который достался ему от бабушки

Кто только не хотел выменять или выкупить древнее ископаемое, но семейная реликвия остается дома Фото: Артур СЕЛИМОВ

Каждый день в результате раскопок или случайно в земле находят старинные артефакты из прошлого. На этой неделе в донской столице обнаружили стеклянную бутылку с посланием 120-летней давности. В ней мещанин оставил записку с пожеланиями, а также старинный календарь, газету и сигареты.

Но иногда случается так, что жители хранят древние предметы и не показывают их широкой публике десятками лет. Так случилось с ростовчанином, у которого на полке в доме 20 лет пролежал древний аммонит. Необычный артефакт Арсену подарили еще в детстве, а об историческом возрасте находки, горожанин узнал совсем недавно. Об этом он рассказал журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

"НАШЛА В 1943 ГОДУ"

Аммонит — это древнее животное, населявшее планету более 60 миллионов лет назад. Они обитали еще в те времена, когда землю покрывал океан. Эти членистоногие моллюски передвигались по океаническому дну, но потом, из-за изменения климата, вымерли.

- Этот круглый «камень», похожий на рогалик, очень ценен для моей семьи, потому что он не только древний, но и еще служит частью воспоминаний о Великой Отечественной войне, - говорит ростовчанин. - Дело в том, что его нашла моя бабушка еще в 1943 году в горах Дагестана. Она рассказывала, что в то время в ее поселке был сильный голод, еды совсем не хватало, а дети только и делали, что питались травой и перемолотыми кукурузными початками. Ребятня уходила на ближайшие луга, чтобы собрать щавель и другую зелень, искали различные коренья.

В тот весенний день бабушка спустилась к реке, возле которой была пещера. Тогда она заметила, что проем в скале стал намного больше, а внутри появилось большое количество обломков камня. Видимо, образовался провал и часть стен разрушилась. И там среди обломков бабушка нашла аммонит. Она говорит, что там их было несколько, но она взяла один.

Окаменелого моллюска нашли почти 80 лет назад Фото: Артур СЕЛИМОВ

"ПОКРЫЛА ЛАКОМ, ЧТОБ НЕ УКРАЛИ"

- Маленькая девочка не могла не поделиться находкой со своими сверстниками, и все начали просить подарить «безделушку», - пересказывает рассказ бабушки Арсена. - Не все дети в поселке голодали, были несколько семей, которые могли позволить себе печь хлеб из настоящей муки.

Бабушка вспоминала, что однажды к ней подошел ее односельчанин и сказал, что готов поменять причудливый камень на еду. Он протянул ей круглую теплую лепешку: она была такого желтого цвета, потому что ее помазали сверху желтком яйца и от нее шел невероятный аромат. В тот момент маленькая девочка хотела отдать свою находку, но так и не решилась, потому что это была единственная ее личная ценная вещь, которая когда-либо появлялась у нее в руках.

Чтобы аммонит не украли, бабушка покрыла его лаком. Сейчас это выглядит нелогично, но на тот момент маленькая девочка надеялась, что это убережет находку.

"ЛУЧШЕ, ЧЕМ НОВЕНЬКИЙ IPHONE"

- Через 60 с небольшим лет находка перешла ко мне, - продолжает собеседник. - Я с детства увлекался геологией, а еще очень любил собирать различные минералы и старинные вещи. Все мои родные знали о моих наклонностях и каждый старался что-нибудь принести в мою коллекцию. Однажды меня позвала моя бабушка и сказала, что хочет подарить мне одну ценную вещь. В тот момент я очень обрадовался, мечтая о том, что же это будет? Бабушка протянула мне круглую окаменелость. С тех пор я храню ее как память. Тогда я носился с ним так, как дети сейчас радуются новому айфону.

Аммонит был единственной ценной вещью у маленькой девочки в разгар голодных военных дней Фото: Артур СЕЛИМОВ

Для артефакта, который пролежал в земле миллион лет, даже век покажется сущим пустяком, поэтому аммонит прекрасно сохранился. За 80 лет с окаменелости даже лак не сошел! А когда мои знакомые узнают, сколько ему лет, они очень удивляются в их представлении окаменелость - это что-то сыпучее, хрупкое, а не такой тяжелый, похожий на слепок, предмет.

Периодически я достаю его из шкафа и сразу вспоминаю о своем детстве. Тогда я мечтал об исследованиях и научных открытиях. Этот артефакт служит для меня олицетворением пытливости человеческого ума, самоотверженности людей, которые даже в сложные времена старались сохранить историю...

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

"Имеют колоссальную историческую ценность!"

Вадим ТИТОВ, ростовский палеонтолог:

- Аммонит — это окаменевшие останки давно вымерших предков современных головоногих моллюсков. Обитали они в Меловом периоде, который закончился 66 миллионов назад. Их современные предки — это животные наутилусы. Аммониты жили в океане, они передвигались за счет распределения давления внутри раковины.

В основном, останки этих существ находят на Кавказе и на территории Поволжья. Для Ростовской области эти окаменелости не характерны, поэтому в донских музеях они встречаются крайне редко. Они бывают абсолютно разных размеров и форм и имеют колоссальную историческую ценность.

Точный возраст находки и ее вид можно определить при детальном изучении. Сейчас энтузиасты объединяются в различные сообщества, где делятся впечатлениями о находках и месте их обнаружения.

Определенно, это большая удача, что экспонат смог так хорошо сохраниться до наших дней.

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