Ростовчанка приобрела царские монеты с рук у бездомного, а они оказались китайской подделкой

Мария признается, что в детстве она видела настоящие серебряники, вот это-то и сбило ее с толку. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Многие грезят о возможности найти ценный клад из прошлого и вмиг озолотиться. На этих соблазнах и играют аферисты, порой, даже устраивая целые спектакли. Все для того, чтобы раскрутить жертву и заставить ее расстаться даже с последними деньгами. Так и случилось с ростовчанкой Марией. Она покупала редкие старинные серебряные рубли, которые на деле оказались обычной безделушкой.

"СТАРИК ПРОСИЛ ДЕНЬГИ НА ОПЕРАЦИЮ"

Мария каждый день проделывает один и тот же путь от остановки до своего дома. В один из вечеров она зашла в магазин за хлебом, а, когда вышла, там ее уже поджидал дедуля.

- Вот этот киоск, где я встретила этого "страдальца", - показывает злополучное место ростовчанка. - Ко мне подошел пожилой мужчина и попросил поделиться с ним хлебом. Он был на вид такой потрепанный и бледный, что я, конечно же, отдала ему один из батонов.

Пенсионер так обрадовался, начал благодарить за мою доброту. Я, конечно, в тот момент прониклась к нему сочувствием. Ведь у меня совсем недавно умер отец, и я тосковала по своему старику. Поэтому относилась к пожилым людям с особым трепетом.

Незнакомец рассказал, что детей у него нет, жена сильно болеет, а сам он нуждается в операции. В качестве доказательства даже показал свою голову: на затылке была огромная рана, которая была покрыта зеленкой. Со слов пенсионера, ему недавно сделали трепанацию черепа, поэтому шрам еще заживает.

Мария отмечает, что она очень настороженно относится ко всем подозрительным личностям. Но в тот момент она полностью потеряла бдительность, потому что дедушка у нее ничего не просил и не настаивал на помощи.

"МОНЕТА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА"

На улице была холодная пасмурная погода. Озябший мужчина нагнулся подтянуть штанину и в этот момент у него из куртки выпала большая серебряная монета.

- Я как человек, которая с детства коллекционировала монетки, сразу обратила на нее внимание, - вспоминает читательница "КП-Ростов-на-Дону". - Я абсолютно не разбираюсь в деньгах, но все мое детство я провела с дедушкой. Он всегда приносил мне советские монетки и я этому очень радовалась.

Бездомный клялся, что у него была богатая бабушка княжеских кровей.

Пенсионер поднял массивный золотник и поведал свою историю про то, что его бабушка была очень богатой особой. Она и оставила своим детям серебряные монетки, сохранила их и в войну, и в революцию. А теперь они пылятся без дела.

- Я взяла эту монету и она мне так понравилась, - вспоминает Мария. - Полтина была такой массивной и тяжелой. На ней красовался царский орел, как напоминание о бывшей Российской империи.

Женщина покупала редкие старинные серебряные рубли, которые на деле оказались обычной безделушкой. Фото: Артур СЕЛИМОВ

"ОДНУ МОНЕТУ ПОДАРИЛ ПРОСТО ТАК"

Пенсионер сказал, что может подарить монету ростовчанке, так как ему они уже ни к чему. Он - старый, жить осталось недолго, а оставить ценности - некому.

Мария отмечает, что в тот момент была так поражена щедрости пенсионера, ведь он был такой несчастный, но готов был отдать последнее, что у него есть. Дончанка достала из кошелька три тысячи и протянула бедолаге не задумываясь. Тогда бедняк, немного помявшись, предложил заложить все бабушкино наследство за 20 тысяч рублей.

Но у женщины таких денег с собой не оказалось. Правда, не так давно она получила зарплату, и на карточке была необходимая сумма. Тогда дончанка пошла к ближайшему банкомату, сняла нужную сумму и передала их старику. Тот отсыпал ей целую гору монет, которые оказались внушительными по весу.

"12-ЛЕТНЯЯ ДОЧЬ СРАЗУ СКАЗАЛА, ЧТО МЕНЯ ОБМАНУЛИ"

- На тот момент я и представить не могла, что меня одурачили, - рассказывает Мария. - Бывало, на улицах подходили и предлагали копии известных телефонов. Но, я конечно же, понимала, что это обман. Тоже самое, если мне пытались навязать купить украшения и ювелирку. К попрошайкам я тоже отношусь с подозрением, но тут меня обезоружили напрочь. Когда я рассказала эту историю дочери, она сразу сказала, что меня "развели". А ей, между прочим, всего 12 лет.

Дончанка все же решила проверить: так или нет. Узнав правду, женщина опешила.

- Больше всего меня удивил даже не факт обмана со стороны страдающего старика, а то что копии царских российских монет делают в Поднебесной и продают по 100 рублей за штуку, - возмущена сердобольная дама. - Я в жизни не могла представить, что есть такого качества бутафорские серебряники.

Как оказалось, эти монеты не магнитятся, на них изображены соответствующие гравюры, а главное они покрыты настоящим серебром, которое чернеет.

Мария признается, что в детстве она видела настоящие серебряники, вот это-то и сбило ее с толку.

- Конечно, я понимаю, что меня облапошили из-за моей алчности, доверчивости и сострадания к людям, - разводит она руками. - Искать "горе-старика" я уже не стала. Просто было обидно за такую постановку. Может, он и не был пожилым просто грамотно прикидывался - тут остается только гадать.

В тот месяц деньги на жизнь пришлось занимать у знакомых, ведь свою зарплату я полностью пожертвовала аферисту. Кстати, эти серебряники еще напомнили о себе через пару месяцев. Я оставила их в дверце своего автомобиля который благополучно вскрыли воры ночью во дворе. Увидев монеты, они, скорее всего, сильно обрадовались - не стали возиться и выдирать магнитолу. Так что "нет худа без добра". Несколько монет у меня все же осталось, воспоминания с ними связанны плохие. Думаю, переплавить их в какой нибудь браслет.

Бездомный клялся, что у него была богатая бабушка княжеских кровей. Фото: Артур СЕЛИМОВ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Это типичная схема, которую часто используют мошенники, - говорит ростовский антикварщик Эдуард Гадымов. - Они под видом алкашей и бездомных продают китайские копии как семейные ценности. Как правило, люди клюют на эту уловку, потому что она максимально похожа на правду.

Обычно именно бездомные и маргиналы могут за бутылку отдать ценности, так происходило в голодные 90-е и в памяти у горожан это сохранилось. Примечательно, что доказать в этом случае факт мошенничества нереально, потому что в этой ситуации аферист будет утверждать, что он нашел серебряники на раскопках, или то, что они достались ему по наследству. Копии действительно не магнитятся. Их делают из латуни и покрывают серебром. Бутафорские монеты покупают, чтобы показывать детям или, например, чтобы использовать в съемках. У них большой спектр применения.

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