В Таганроге судят многодетного отца, подозреваемого в краже деталей с «самолета судного дня»

Жору Хачунца обвиняют в том, что он вместе с подельниками вынес детали самолета на 2,7 миллиона. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганрогском суде 20 декабря прошло первое заседание по делу о краже деталей с «самолета судного дня». Следователи считают, что многодетный отец проник на режимное предприятие и похитил оборудование почти на три миллиона рублей.

Жору Хачунца судят по статье «Кража в особо крупном размере». По версии следствия, в 2020 году чтобы совершить кражу, он вступил в сговор с неизвестными. Вместе они приехали к аэродрому Таганрогского научно-технического комплекса — ТАНТК Бериева. Они изучили местность и, убедившись, что за ними не наблюдают, проникли на территорию. Здесь подозреваемые демонтировали и похитили авиационное оборудование.

Ущерб позже оценили в 2,7 миллиона рублей — иск на эту сумму подало Министерство обороны. Чтобы установить все обстоятельства произошедшего, суду предстоит изучить 52 тома дела и допросить 63 свидетелей.

Все это время подсудимый остается под стражей. Ранее жена Хачунца Елена сообщила «КП - Ростов-на-Дону», что они воспитывают четверых детей, младшему из которых всего полтора года. Она пожаловалась, что сейчас у семьи финансовые трудности, поскольку супруг был единственным кормильцем. Собеседница также рассказала, что весь год, пока шло расследование, Хачунц не мог увидеться с родными.

Напомним, о преступлении на территории ТАНТК Бериева стало известно в декабре прошлого года. Его сразу окрестили одним из самых дерзких, поскольку кража произошла на борту так называемого «самолета судного дня». Он предназначен для управления войсками в случае ядерной войны, а потому должен строго охраняться.

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