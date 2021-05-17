Полгода в одиночной камере и 20 проверок на полиграфе: что сейчас с многодетным отцом, обвиненным в краже с «самолета Судного дня»

У Жоры Хачунца четыре ребенка, младшему из которых всего год. Фото героя публикации.

В декабре на аэродроме Таганрогского авиационного научно-технического комплекса произошла кража, которую окрестили самым дерзким преступлением. Пропали детали так называемого самолета «Судного дня», который разработан для использования в случае ядерной войны. Злоумышленники вынесли имущество ни много ни мало, а на миллион рублей.

В краже подозревали чуть ли не иностранную разведку, но в итоге по делу задержали обычного работягу из Таганрога Жору Хачунца. Жена подозреваемого Елена уверена — муж не виновен, а преступление на него хотят «повесить». Она рассказала «КП», как продвигается расследование и что сейчас с ее мужем.

Елена Хачунц. Фото героя публикации.

ЗАДЕРЖАЛИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД, ОБВИНИЛИ В КРАЖЕ

Супруг Елены зарабатывал на жизнь авторемонтом, воспитывал четверых детей. 26 декабря мужчина попал в таганрогский спецприемник за вождение без прав. По словам его супруги, на следующий день к нему пришли правоохранители, начали расспрашивать о самолете, изложили суть павших на Жору подозрений.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Как рассказала «КП» его супруга Елена, в салоне ИЛ-80 якобы нашли следы ДНК Жоры. Женщина в версию правоохранителей не поверила.

— Он не мог пойти на кражу, он же понимает, что за это его могут посадить. А у него дети, большая ответственность перед семьей, — говорит женщина.

В доме семьи устроили обыск. Правда, по словам Елены, следователи ничего не нашли — ни похищенного, ни денег. Тем не менее из спецприемника мужчину перевели в таганрогское СИЗО.

Кража произошла на аэродроме Таганрогского авиазавода. Фото: ТАНТК им. Бериева.

«ДОПРОСИЛИ ВСЕХ ИЗ ТЕЛЕФОННОЙ КНИЖКИ»

По словам Елены, ее мужа более 20 раз допрашивали на полиграфе. На допрос также вызвали практически все его окружение — родных, соседей, приятелей.

— У него изъяли телефон, изучили контакты. Всех, кто был в телефонной книжке, посадили на полиграф. У кого-то было по два — три допроса. У кого-то — даже обыски, — говорит Елена.

По словам адвоката Хочунца Ольги Бояркиной, результаты допросов на полиграфе им пока не сообщают. По делу было назначено несколько экспертиз. Одна из них показала, что изъятые на месте преступления следы не совпадают с обувью Жоры.

— Мы еще не ознакомлены с результатами всех экспертиз. Кроме того, по делу назначены дополнительные экспертизы. Специалисты будут изучать предметы, изъяты на месте преступления, — пояснила юрист.

Самолет ИЛ-80. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВСЕ ДРУЗЬЯ «ИСЧЕЗЛИ»

Сейчас Елена Хочунц одна воспитывает годовалую дочку (трое детей Жоры — от других браков — прим.ред). Жене и ребенку приходится непросто, ведь семья потеряла единственного кормильца.

— Если мужа нет, кто будет зарабатывать? Помогает мой отец, передает продукты. А так, ситуация такая, что ни друзей, ни приятелей не осталось. Сколько раз я к ним обращалась, чтобы хотя бы собрать передачку Жорику. Но все исчезли, — жалуется Елена.

Но больше всего женщина переживает за мужа. Она не виделась с Жорой с момента его задержания — из-за коронавируса свидания запрещены. При этом все время в СИЗО, а это почти полгода, подозреваемый находится в одиночной камере.

— С самой зимы он сидит один. Его никуда не переводят, к нему никого не сажают. Это просто ужас, издевательство. Они просто убивают ему психику, — высказала свое мнение супруга.

Как рассказала адвокат Ольга Бояркина, мера пресечения будет действовать до 5 июня. В конце мая будет решаться вопрос о ее продлении — сторона защиты снова будет обжаловать арест.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным пресс-службы ГУ МВД, проверка началась после того, как в полицию обратилось руководство завода.

— По собранным материалам Следственным управлением УМВД по Таганрогу возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в помещение». Проводятся все необходимые следственные действия, — прокомментировал в пресс-службе.

Подробности расследования не раскрываются. Как сообщил источник «КП», рассматривалась версия о том, что злоумышленник проник на борт судна, вскрыв люк. Он вынес из самолета 39 блоков радиостанций и пять радиоплат.

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