В Таганроге полыхает склад с пластиковой тарой

В Таганроге горит склад с пластиковой тарой. Фото: ГУ МЧС по РО

В Таганроге загорелся склад с пластиковой тарой. Площадь возгорания достигла уже 2500 квадратных метров.

Инцидент произошел во вторник, 21 декабря, около половины шестого вечера в городе Таганроге на улице Социалистической, 152/3. Загорелось двухэтажное складское помещение с пластиковой тарой. К моменту прибытия огнеборцев пламенем была охвачена территория всего склада в 1000 квадратных метров.

Позже огонь начал распространяться дальше. Был объявлен третий ранг сложности. К 20:06 пожар был локализован на площади в 2500 квадратных метров и тем самым была ликвидирована угроза распространения огня на соседние здания.

- К тушению привлечено 90 человек личного состава, 29 единиц техники. Погибших, пострадавших нет. На месте работает лаборатория по выявлению вредных веществ в воздухе, - сообщил начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов

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Пламенем охвачена уже тысяча квадратных метров.