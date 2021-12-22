"Косят" от прививки в погоне за медотводом: Врач-иммунолог из Ростова рассказал, как выводит на чистую воду трусов и антиваксеров

Порой, нужен ли медотвод, видно по толщине медкарточки пациента Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцинация от коронавируса - в разгаре. Только в Ростове-на-Дону уже привились более 66% от всего населения города. Но иногда случается, что вакцина может не подойти по медицинским показаниям. И в этом случае врачи дают медотвод, чтобы человек смог восстановится, например, после болезни.

Однако некоторые свято верят, что им вакцина противопоказана. И с этим знанием идут к иммунологу или терапевту, чтобы убедить медиков - нельзя, мол, им делать прививку. О таких случаях на правах анонимности рассказал ростовский иммунолог, который работает в одной из городских больниц.

ПО ТОЛЩИНЕ МЕДКАРТЫ

- Формально дать медотвод могут и терапевты, но подписывают его все равно иммунологи. Как правило, терапевты на участках прекрасно осведомлены: кто "косит от прививки", а кому она реально противопоказана. Не получив справку от своего врача, горожане приходят и требуют подписать им противопоказания к прививке.

Они просят медотвод, аргументируя это тем, что у них слабый организм, давление и вообще в детстве они часто болели ангиной и простудой, значит и сейчас у них иммунитет слабый. В этом случае я требую медицинскую карту. По ее толщине уже видно: как часто болеет человек. Если его медкарта состоит из 12-листовой тетради, где заполнены первые две страницы за последние 10 лет, тогда, скорее всего, проблем со здоровьем нет. С другой стороны - давать всем людям со слабым здоровьем медотвод тоже нельзя, потому что у них есть риск заболеть больше, чем у людей с хорошим иммунитетом. То есть болезнь будет протекать с осложнениями, вплоть до попадания в реанимацию.

Врачи обычно знают пациентов, которым действительно противопоказана прививка Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОМУ МЕДОТВОД ПОЛОЖЕН

- Основания для медотвода могут быть самыми разными. Но, в основном, это аллергические реакции организма, злокачественные заболевания, иммунодефицит, острые инфекционные и респираторные заболевания. Если человек здоров, но приболел, ему дают медотвод на месяц. А вот при других случаях справку могут выдать и на более длительный период.

Бывают и случаи, когда человек может плохо перенести вакцину. К примеру, ко мне обращался пациент, у которого была очень болезненная реакция на прививку - температура не спадала, держалась выше 40 градусов и появились судороги. В этой ситуации, конечно, человека не стали подвергать дальнейшему риску. Дали медотвод. Поэтому он второй компонент уже не делал. Возможно, пройдет время, он сможет попробовать привиться неживой вакциной. Но скажу прямо: такие случаи происходят нечасто.

БОЛЕЮТ, А К ВРАЧАМ НЕ ИДУТ

- Почему-то как некоторые люди видят противопоказания к "Спутнику V", их сразу бросает в пот. Но ведь любое лекарство имеет побочные эффекты для небольшого процента людей, но это же не повод от них отказываться и не принимать абсолютно всем?!

Встречаются в нашей работе и спорные моменты. К примеру, многие сейчас работают на себя. У них нет необходимости оформлять справки и больничные, поэтому они редко прибегают к помощи и вызову врача, если на это нет веских причин.

К тому же, сейчас на рынке есть различные экспресс-тесты на коронавирус - "немецкие" и "израильские". С их помощью человек сам может проверить: есть ли в организме вирус или нет. Одна моя пациентка почувствовала недомогание и температуру. У нее были все признаки легкой формы коронавируса. Она не стала вызывать врача, чтобы у нее взяли мазок, а сделала экспресс-анализ таким магазинным тестом. Он подтвердил ковид. А через пару недель она приходит ко мне и просит дать ей медотвод, так как уже переболела.

Бывают случаи, когда второй компонент прививки отменяют, если первый пациент перенес тяжело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ЧЕМ МИНУС ЭКСПРЕСС-ТЕСТОВ ИЗ МАГАЗИНА

- При этом я не могу этого сделать, так как документов о перенесенной болезни у нее нет. Ведь официально мы можем дать разрешение не делать прививку, если количество антител в крови после заболевания больше пяти. Но, в среднем, при протекании коронавируса в легкой форме, антител выделяется совсем мало - от трех до шести. Вот и получается непростая ситуация: у пациентки слабый иммунитет, ее нельзя пока прививать, но и оформить это официально не получается. А по закону она обязана привиться так как работает в сфере общепита.

Я не пугаю, но коронавирус - опасное заболевание, поэтому за эпидемиологической обстановкой пристально следят сразу несколько ведомств, чтобы не допустить распространения вируса. Поэтому, даже если человек болеет в легкой форме, нужно, чтобы врач провел осмотр и взял мазок. А наши люди зачастую боятся самоизоляции и не обращаются к врачу, тем самым подвергают опасности себя и окружающих.

"Я ВРОДЕ ПЕРЕБОЛЕЛ"

- Таких на самом деле много. Тех, которые приходят и утверждают, что "я вроде уже переболел короной". Мол, они и запах теряли, и температура высокая была. Но вот оформить свое заболевание как положено не посчитали нужным. А ведь коронавирус "сажает" иммунитет. После него начинаются проблемы в самых неожиданных местах: у людей болит голова, не проходит кашель, развиваются неврологические заболевания. А врачи верят в первую очередь фактам, поэтому им нужны достоверные сведения, чем вызваны новые заболевания - коронавирусом или чем-то другим. И тут речь об ответственности каждого.

Конечно, есть категории граждан которые не делают прививки из принципа.

КАК ПРОВЕРИТЬ ИММУНИТЕТ И ПОМОЧЬ СЕБЕ

Но, обычно, самый частый вопрос к иммунологу - как укрепить иммунитет? Ведь, если он в порядке, то и болезни не страшны. И для начала нужно выяснить: есть ли у человека иммунодефицит. Для этого необходимо провести комплексное исследование иммунной системы. Пациент сдает кровь из вены, на основе анализа можно установить, насколько организм устойчив к различным заболеваниям.

Например, показатель иммуноглобулинов в этом анализе показывает устойчивость к микробам, а параметры интерферонов указывают на то, как человек может сопротивляться вирусам. Поэтому все "болячки" не нужно сваливать на иммунитет - это наш телохранитель.

Я скажу так: параметры поддержания здоровья давно известны. Это здоровый сон, активный образ жизни, позитивное мышление и правильное дробное питание. Другой вопрос, что с нашим темпом и уровнем жизни соблюдать все рекомендации сложно. И в этом случае я советую хотя бы мыслить позитивно, ведь все начинается с головы. Если человек изначально настроен на то, что вакцина поможет, она ему реально будет только на пользу, а если накручивать и бояться, тогда здоровья не будет.

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