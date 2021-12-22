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Общество22 декабря 2021 13:58

"Косят" от прививки в погоне за медотводом: Врач-иммунолог из Ростова рассказал, как выводит на чистую воду трусов и антиваксеров

Оказалось, в получении медотвода есть свои тонкости
Артур СЕЛИМОВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Порой, нужен ли медотвод, видно по толщине медкарточки пациента

Порой, нужен ли медотвод, видно по толщине медкарточки пациента

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцинация от коронавируса - в разгаре. Только в Ростове-на-Дону уже привились более 66% от всего населения города. Но иногда случается, что вакцина может не подойти по медицинским показаниям. И в этом случае врачи дают медотвод, чтобы человек смог восстановится, например, после болезни.

Однако некоторые свято верят, что им вакцина противопоказана. И с этим знанием идут к иммунологу или терапевту, чтобы убедить медиков - нельзя, мол, им делать прививку. О таких случаях на правах анонимности рассказал ростовский иммунолог, который работает в одной из городских больниц.

ПО ТОЛЩИНЕ МЕДКАРТЫ

- Формально дать медотвод могут и терапевты, но подписывают его все равно иммунологи. Как правило, терапевты на участках прекрасно осведомлены: кто "косит от прививки", а кому она реально противопоказана. Не получив справку от своего врача, горожане приходят и требуют подписать им противопоказания к прививке.

Они просят медотвод, аргументируя это тем, что у них слабый организм, давление и вообще в детстве они часто болели ангиной и простудой, значит и сейчас у них иммунитет слабый. В этом случае я требую медицинскую карту. По ее толщине уже видно: как часто болеет человек. Если его медкарта состоит из 12-листовой тетради, где заполнены первые две страницы за последние 10 лет, тогда, скорее всего, проблем со здоровьем нет. С другой стороны - давать всем людям со слабым здоровьем медотвод тоже нельзя, потому что у них есть риск заболеть больше, чем у людей с хорошим иммунитетом. То есть болезнь будет протекать с осложнениями, вплоть до попадания в реанимацию.

Врачи обычно знают пациентов, которым действительно противопоказана прививка

Врачи обычно знают пациентов, которым действительно противопоказана прививка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОМУ МЕДОТВОД ПОЛОЖЕН

- Основания для медотвода могут быть самыми разными. Но, в основном, это аллергические реакции организма, злокачественные заболевания, иммунодефицит, острые инфекционные и респираторные заболевания. Если человек здоров, но приболел, ему дают медотвод на месяц. А вот при других случаях справку могут выдать и на более длительный период.

Бывают и случаи, когда человек может плохо перенести вакцину. К примеру, ко мне обращался пациент, у которого была очень болезненная реакция на прививку - температура не спадала, держалась выше 40 градусов и появились судороги. В этой ситуации, конечно, человека не стали подвергать дальнейшему риску. Дали медотвод. Поэтому он второй компонент уже не делал. Возможно, пройдет время, он сможет попробовать привиться неживой вакциной. Но скажу прямо: такие случаи происходят нечасто.

БОЛЕЮТ, А К ВРАЧАМ НЕ ИДУТ

- Почему-то как некоторые люди видят противопоказания к "Спутнику V", их сразу бросает в пот. Но ведь любое лекарство имеет побочные эффекты для небольшого процента людей, но это же не повод от них отказываться и не принимать абсолютно всем?!

Встречаются в нашей работе и спорные моменты. К примеру, многие сейчас работают на себя. У них нет необходимости оформлять справки и больничные, поэтому они редко прибегают к помощи и вызову врача, если на это нет веских причин.

К тому же, сейчас на рынке есть различные экспресс-тесты на коронавирус - "немецкие" и "израильские". С их помощью человек сам может проверить: есть ли в организме вирус или нет. Одна моя пациентка почувствовала недомогание и температуру. У нее были все признаки легкой формы коронавируса. Она не стала вызывать врача, чтобы у нее взяли мазок, а сделала экспресс-анализ таким магазинным тестом. Он подтвердил ковид. А через пару недель она приходит ко мне и просит дать ей медотвод, так как уже переболела.

Бывают случаи, когда второй компонент прививки отменяют, если первый пациент перенес тяжело

Бывают случаи, когда второй компонент прививки отменяют, если первый пациент перенес тяжело

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ЧЕМ МИНУС ЭКСПРЕСС-ТЕСТОВ ИЗ МАГАЗИНА

- При этом я не могу этого сделать, так как документов о перенесенной болезни у нее нет. Ведь официально мы можем дать разрешение не делать прививку, если количество антител в крови после заболевания больше пяти. Но, в среднем, при протекании коронавируса в легкой форме, антител выделяется совсем мало - от трех до шести. Вот и получается непростая ситуация: у пациентки слабый иммунитет, ее нельзя пока прививать, но и оформить это официально не получается. А по закону она обязана привиться так как работает в сфере общепита.

Я не пугаю, но коронавирус - опасное заболевание, поэтому за эпидемиологической обстановкой пристально следят сразу несколько ведомств, чтобы не допустить распространения вируса. Поэтому, даже если человек болеет в легкой форме, нужно, чтобы врач провел осмотр и взял мазок. А наши люди зачастую боятся самоизоляции и не обращаются к врачу, тем самым подвергают опасности себя и окружающих.

"Я ВРОДЕ ПЕРЕБОЛЕЛ"

- Таких на самом деле много. Тех, которые приходят и утверждают, что "я вроде уже переболел короной". Мол, они и запах теряли, и температура высокая была. Но вот оформить свое заболевание как положено не посчитали нужным. А ведь коронавирус "сажает" иммунитет. После него начинаются проблемы в самых неожиданных местах: у людей болит голова, не проходит кашель, развиваются неврологические заболевания. А врачи верят в первую очередь фактам, поэтому им нужны достоверные сведения, чем вызваны новые заболевания - коронавирусом или чем-то другим. И тут речь об ответственности каждого.

Конечно, есть категории граждан которые не делают прививки из принципа.

КАК ПРОВЕРИТЬ ИММУНИТЕТ И ПОМОЧЬ СЕБЕ

Но, обычно, самый частый вопрос к иммунологу - как укрепить иммунитет? Ведь, если он в порядке, то и болезни не страшны. И для начала нужно выяснить: есть ли у человека иммунодефицит. Для этого необходимо провести комплексное исследование иммунной системы. Пациент сдает кровь из вены, на основе анализа можно установить, насколько организм устойчив к различным заболеваниям.

Например, показатель иммуноглобулинов в этом анализе показывает устойчивость к микробам, а параметры интерферонов указывают на то, как человек может сопротивляться вирусам. Поэтому все "болячки" не нужно сваливать на иммунитет - это наш телохранитель.

Я скажу так: параметры поддержания здоровья давно известны. Это здоровый сон, активный образ жизни, позитивное мышление и правильное дробное питание. Другой вопрос, что с нашим темпом и уровнем жизни соблюдать все рекомендации сложно. И в этом случае я советую хотя бы мыслить позитивно, ведь все начинается с головы. Если человек изначально настроен на то, что вакцина поможет, она ему реально будет только на пользу, а если накручивать и бояться, тогда здоровья не будет.

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