В Таганроге ликвидировали крупный пожар

В Таганроге потушили пожар на складе пластиковой тары. Фото: ГУ МЧС по РО

В Таганроге пожарные справились с крупным возгоранием на складе с пластиковой тарой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В 2:05 огнеборцы зафиксировали удаление открытого огня. Но пламя все еще охватывало два склада - с пластиковой тарой и леской для триммеров.

- По состоянию на 06:40 на месте пожара на улице Социалистической, 152/3 работали семь единиц техники и 32 человека личного состава, продолжается проливка и разбор конструкций, - говорится в тексте сообщения.

К счастью, содержание вредного вещества в воздухе не превышено. А в 6:58 пожар был полностью ликвидирован. Общая его площадь составляла 2,5 тысячи квадратных метров.

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