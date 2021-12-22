Написал не Деду Морозу, а начальнику: Мечту школьника из Ростова воплотили в жизнь в ГИБДД

Мальчика пригласил на прием лично начальник донского УГИБДД. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

Чудеса случаются не только с приходом Деда Мороза, а мечты сбываются, если к этому приложить некоторые усилия. В этом лично убедился ученик четвертого класса из Ростова Богдан Банкин. И, чтобы свою мечту исполнить, он не стал писать в Великий Устюг, а направил письмо в ГИБДД...

МЕЧТАЕТ СТАТЬ ИНСПЕКТОРОМ

Младшеклассник уже определился с выбором профессии — он очень хочет работать инспектором ДПС. Об этом Богдан Банкин рассказал не только родителям и друзьям, но руководителю своего будущего места работы — отправил письмо начальнику Главного управления МВД по Ростовской области Олегу Агаркову.

Мальчик поделился с генерал-лейтенантом полиции, что считает сотрудников ГИБДД сильными и смелыми. А еще не побоялся рассказать о своей мечте — прокатиться в патрульной машине ДПС.

Школьнику показали музей создания службы ГАИ на Дону. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

Как рассказали в пресс-службе главного управления МВД по региону, в полиции будущими кадрами не разбрасываются и инициативу парня решили поощрить — исполнили новогоднюю мечту Богдана.

Руководство донского главка пригласило школьника на экскурсию в подразделение Госавтоинспекции. Сначала привели мальчика в музей создания службы ГАИ и рассказали, как в регионе появилась Госавтоинспекция, показали целый автопарк ретро-автомобилей.

НА ПРИЕМЕ У НАЧАЛЬНИКА

История — это, конечно, интересно, но мечтает парень о чем? О работе на современной патрульной машине. Поэтому «экскурсоводы» продемонстрировали гостю экзаменационную площадку для тех, кто после обучения сдает на права, показали боксы для осмотра машин и подробно рассказали как устроен патрульный автомобиль. В этой машине Богдан смог посидеть и примерить на себя роль инспектора ДПС. А в восторг мальчика привел патрульный мотоцикл с включенными — ревущими и мигающими - спецсигналами.

Богдан задал все вопросы о работе его мечты - службе инспектора ДПС. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

А после экскурсии школьник встретился с начальником Управления ГИБДД по Ростовской области Олегом Богуном и расспросил руководителя о работе автоинспекторов.

На прощание начальник вручил Богдану памятный подарок, а мальчик обещал слушаться родителей и обязательно соблюдать правила дорожного движения.

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