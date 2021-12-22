В Ростове-на-Дону скромную мечту мальчика с ДЦП, которого отец бросил из-за болезни, исполнили горожане

Неравнодушные люди не оставили мальчика в праздник Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пятилетний Олег из донской столицы с рождения страдает ДЦП. Его жизнь – это постоянные медицинские процедуры, массажи и лечебная физкультура. Недавно мама устроила мальчика в специализированный детский сад.

- Так хотя бы расширяется кругозор сынишки, а я смогла выйти на работу, - рассказала Ирина корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону».

ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Правда, детсад стоит 20 тысяч рублей в месяц.

- Оплачиваю его с алиментов, это 15 тысяч рублей, и пять докладываю с зарплаты, которая у меня 22 тысячи рублей. Пособие по инвалидности уходит на лечение сына, - рассказала женщина.

По словам Ирины, бывший муж ушел из семьи три года назад. А официально оформили развод два года назад.

- Он сказал, что ему сложно, он устал, ведь с больным ребенком, сами понимаете, тяжело, - продолжает ростовчанка.

Жизнь маленькой семьи – мамы и сына, непростая, но Ирина никогда не жаловалась и никого ни о чем не просила. Справлялась сама. До недавних пор.

НОВОГОДНЕЕ ВОЛШЕБСТВО

- Но перед Новым годом неприятности посыпались одна за другой. Бывший муж купил квартиру в ипотеку и подал иск в суд, в котором просил уменьшить алименты. А еще сломался телевизор. Олег обожает мультики. Куда деваться - понесла его в ремонт, но по дороге выронила и разбила, - рассказала Ирина.

Тогда женщина впервые в жизни попросила помощи у благотворительного фонда «Добро в дом. Ростов-на-Дону».

- Накопить на новый телевизор у Ирины не получается - есть более важные траты: специальная коляска для Олежки и постоянные траты на лечение, - пояснили в фонде.

Информацию о скромной мечте мальчика волонтеры разместили в своих группах в социальных сетях.

Ростовчане откликнулись на призыв о помощи и в считанные дни собрали необходимую сумму на покупку телевизора.

Кстати, сам мальчик уверен – это подарок от Деда Мороза.

- Но случилось еще одно новогоднее чудо. Суд встал на нашу сторону, и сумма алиментов не изменилась, - улыбнулась Ирина.

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