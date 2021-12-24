В Ростове ветеран труда 10 лет жила без воды и бытовой техники, пока не случилось чудо

89-летней старушке волонтеры в канун Нового года сделали ремонт. Фото: благотворительный фонд "Добро в дом"

Жительница донской столицы, 89-летняя ветеран труда, десять лет жила в своей маленькой однокомнатной квартирке в микрорайоне Чкаловском без горячей воды. А еще у нее не было телевизора и холодильника. Из всей мебели - кухонный стол 50-ых годов, железная сетчатая кровать и старый сервант – он же шкаф для посуды и одежды.

Из родственников у Любови Тимофеевны есть только племянник. А самые близкие друзья – четыре кота.

СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА

Как рассказала корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» волонтер благотворительного фонда «Добро в дом» Елена Павлова, о пенсионерке узнали случайно.

- В директ в нашей группе в «Инстаграме» написала девушка. Она часто видела Любовь Тимофеевну в продуктовом магазине. Бабушка все время делала очень скромные покупки: одну луковицу, две моркови, хлеб. Было очевидно, что пенсионерка очень нуждается. Девушка спросила ее номер телефона и передала нам, - рассказывает Елена Павлова.

Волонтеры не стали медлить и уже через пару дней приехали к бабушке с гостинцами.

С тех пор и повелось – каждую неделю ветерану труда стали привозить продукты и корм для котов.

- Любовь Тимофеевна всегда встречала нас с радостью. Но мы понимали, что делаем для нее очень мало. Вы бы видели, в каких условия она жила! - говорит Елена.

«ЖИВУ, КАК ВО ДВОРЦЕ!»

Обустраивать быт ветерана труда начали с того, что отремонтировали сантехнику, и у пенсионерки из крана побежала горячая вода. А потом решили сделать ремонт.

- Правда, племянник напугал ее, что мы помогаем из-за ее квартиры. Поэтому написали расписку о том, что на наследство не претендуем. Со стройматериалами и мебелью помогли ростовчане. Сам ремонт делали своими руками, - продолжает волонтер.

В квартире появились новые обои, на полу – линолеум. А еще – стиральная машинка, новая мебель и телевизор!

- Вы бы видели, как счастлива была Любовь Тимофеевна. Она говорила, что теперь будет жить, как во дворце, так как есть обои с позолотой, - улыбается Елена.

А на телевизор бабушка нарадоваться не могла!

- Правда, смотрит только один канал, так как не научилась их переключать. Кстати, Любови Тимофеевне полюбился мультик «Маша и Медведь», - говорит Елена.

Волонтеры продолжают навещать пенсионерку раз в неделю. И, конечно, обязательно поздравят ее в канун Нового года.

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