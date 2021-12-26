"Жанну д’Арк называют психологом и думают, что в СССР не было денег на рекламу": преподаватель истории из Ростова рассказал, что слышит на зачетах

Интерес к учебе обычно пропадает курсу к третьему, отмечает преподаватель Фото: Мария ЛЕНЦ

Декабрь примечателен не только наступлением Нового года, но еще и надвигающейся зимней сессией. Последние неделю декабря называют "зачетной", потому что в это время сдают зачеты, а экзамены уже начинаются обычно в середине января.

Преподаватель одного из ростовских вузов рассказал журналисту "КП - Ростов-на-Дону", как студенты умудряются сдавать предметы, которые не учили, и почему на зачете хочется и смеяться, и плакать.

ТЯГА К ЗНАНИЯМ ПРОПАДАЕТ НА ТРЕТЬЕМ КУРСЕ

- Понять, что в учебном заведении началась сессия, довольно просто. В это время по коридорам скитаются студенты, а аудитории наполняются новыми ранее неизвестными лицами. В деканате - очередь, и только преподаватели чувствуют облегчение, что учеба близится к завершению, а впереди приятные и спокойные дни перед праздниками.

Сессия - пора шпор и скачанных статей из интернета. Последние я обожаю, потому что молодежь в панике "кликает" на первую попавшую ссылку, а там такое можно встретить - то, от чего даже сами студенты морщатся, когда начинают читать.

Я преподаю историю, у первых курсов уже 10 лет. Мне есть с кем сравнить бывших выпускников школ, так как параллельно я веду другие предметы у старших групп. "Перваши" они такие суетливые! Некоторые действительно стараются учиться, пока не перегорели. Но тяга к знаниям обычно пропадает на третьем курсе.

Сегодня главный "помощник" в подготовке к зачетам и экзаменам - телефон Фото: Мария ЛЕНЦ

НЕВСКИЙ БЫЛ ПРЕДВОДИТЕЛЕМ РИМСКИХ ПЛЕМЕН

На зачете студенты долго выбирают вопросы, надеются, что попадутся легкие темы. Но иногда даже самые простые вопросы не спасают от "испанского стыда".

На днях ко мне на прием зачета пришел декан факультета - очень начитанная и образованная женщина с огромным опытом преподавательской деятельности. Она хотела проверить, каковы познания у нашего лучшего набора абитуриентов. Примерно через пять минут я уже смотрел в стенку в надежде скрыть свой взгляд. После того, как студентка сказала, что Невский был предводителем римских племен, мне вообще стало грустно.

Нет, я не считаю, что нынешнее поколение глупее нас, восьмидесятников, просто современную молодежь легче "поймать" на простых вещах. Мы же в этом плане были более подкованными что ли и не выглядели глупо, когда нам задавали банальные вопросы. И это касается не только истории, но и других предметов.

Главное - выучить ФИО преподавателя, которому сдаешь предмет Фото: Мария ЛЕНЦ

80% НАДЕЮТСЯ СДАТЬ "КАК-НИБУДЬ"

- К зачетам все студенты относятся по разному, но 80 процентов надеются сдать "как-нибудь". Они списывают с гаджетов и даже не смотрят источник, где это взяли.

На днях студент на зачете содрал статью со "Студопедии" и на полном серьезе утверждал, что это авторитетное издание, где размещают актуальные исторические материалы. Из таких сайтов узнаешь, что оттепель была в 50-е, а в СССР не хватало денег на рекламу, поэтому ее и не было.

Еще мне нравится, когда студенты кладут телефон под тетрадку и начинают читать так, будто это их мысли. Смартфон иногда повисает, а еще на сайтах всплывает надоедливая реклама, которая мешает делать умный вид и быстро находить то предложение, на котором прервалось выступление.

Преподаватель считает, что молодежь нынче умная, но ее легче, чем родителей, поймать на незнании общеизвестных фактов Фото: Мария ЛЕНЦ

ДВА МЕСЯЦА НАЗЫВАЛИ ЧУЖИМ ИМЕНЕМ

- Честно признаются, что не учили, единицы. Остальные выкручиваются до последнего. Я не считаю, что это плохо, потому, что в жизни нужно уметь не только зубрить, но и выстраивать общение.

Только во время сессии можно услышать, как студенты зубрят возле кабинета ФИО преподавателя, так, по их мнению, больше шансов сдать предмет. Студенты одной из групп два месяца называли меня чужим именем и отчеством, а я все ждал - когда же они догадаются, что это мои инициалы написаны на доске в правом углу и на табличке кабинета, которую они видят каждую среду.

Сейчас из-за пандемии то и дело очные пары уходят на "дистанционку" в "Зуме". Там нужно держать ухо наготове, потому что, студенты обычно засыпают под увлекательные лекции. К "Зуму" они могут подключиться, находясь в автобусе или в очереди в Водоканал. Тогда лекция в лучшем случае пройдет как аудиокнига, в худшем пролетит абсолютно бесполезно.

Учить нынешнюю молодежь, может, и сложно, но интересно Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЧТО ЗА СТРАННЫЕ ЖИТЕЛИ ПРОШЛОГО

- Историю многие учат по эпохам или по знаковым личностям. К примеру, задаешь вопрос про Бородино, а там уже сразу вспоминаются Суворов и Наполеон. Но сложно учить историю, когда Жанна д’Арк в умах студентов - психолог, а сталинские репрессии - это ссылка в Сибирь поэтов.

Молодежь у нас продвинутая, но ее бесполезно учить. Ее нужно заставлять больше мыслить и анализировать, пробуждать постоянно их логику. К примеру, студенты не понимают, почему заключенные ГУЛАГа, находясь на каторге на Севере, стремились спать на верхней полке в бараках. Мы знаем - потому что тепло идет вверх, но ребята мыслят иначе - для них удобнее спать внизу, потому что спускаться не нужно.

Россияне, кому уже за сорок, удивляются как можно не знать, кто такой Троцкий, Королев и Берия, но молодежь этих фамилий уже не знает и может только догадываться, что это за странные жители прошлого.

В ДЕЛО ВСТУПАЮТ РОДИТЕЛИ

- Я против, когда преподаватели начинают откровенно принижать студентов, упрекая их в неграмотности и незнании. Особенно, когда валят все на поколение. Это сильно бьет по самооценке и отбивает всякое желание учиться. Они действительно способны на многое, просто их нужно направить.

Есть такие ребята, которые не учатся потому, что выбрали не ту профессию. Им кажется раз профессия им не подходит, то и все предметы, которые включены в учебный план, им не пригодятся. Я им так говорю: развивайтесь хотя бы для того, чтобы никто не мог упрекнуть вас в неграмотности.

Бывает, что студенты не согласны с моим решением не ставить зачет, тогда в дело вступают родители. Они начинают обвинять в предвзятости и говорить, что история в выбранной профессии не нужна, ведь они - будущие политологи, аналитики и экономисты. На что я отвечаю, что доверие к политологу, который не может отличить Рузвельта от Шарля Де Голя будет в обществе туманным. А однажды подобное незнание может поставить крест на публичной карьере.

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