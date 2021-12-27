Житель Сальска до смерти избил новую знакомую и сбросил тело в реку

Жителя Сальска заподозрили в убийстве новой знакомой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сальске 33-летний местный житель отправится под суд по обвинению в убийстве новой знакомой. В отношении него возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что год назад мужчина познакомился на улице с 39-летней женщиной, она ему понравилась и он решил пригласить новую знакомую домой. Там пара сильно поссорилась и злоумышленник бросился на дончанку с кулаками. Он забил женщину до смерти, а когда понял, что натворил, то решил избавиться от тела и сбросил его в реку Средний Егорлык, неподалеку от своего дома. Мужчину удалось задержать и он долгое время находился под стражей.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в тексте сообщения СУ СК России по РО.

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