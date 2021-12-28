15 машин столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Движение в сторону Ростова затруднено. Фото: отдел пропаганды УГИБДД.

Сразу 15 машин столкнулись сегодня, 28 декабря, на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

- В 14 часов на 1006 км М-4 «Дон» произошло столкновение 15 автомобилей. Предварительно, в аварии никто из людей не пострадал, автомобили получили механические повреждения, - рассказали в ведомстве.

Известно, что сейчас на месте ДТП работают инспекторы ДПС, а также сотрудники дорожных служб и МЧС. Движение в сторону Ростова затруднено.

Дорожная ситуация осложнена снегопадом. Фото: отдел пропаганды УГИБДД.

К слову, на трассах сейчас сложилась непростая ситуация: разыгрались ветер и метель, в некоторых местах идет сильный снег. Скорее всего, массовое столкновение произошло в том числе из-за плохой видимости на дороге. По прогнозу, в ближайшее время снег не прекратится, он будет идти сегодня и завтра. Кроме того, при повышении температуры может пойти дождь, поэтому стоит ожидать еще и гололеда. Буквально несколько часов назад в регионе уже закрыли для проезда две трассы.

Сотрудники УГИБДД просят жителей Дона быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, особенно на трассах. Водителям следует придерживаться безопасной скорости, выдерживать дистанцию между машинами и избегать резких маневров. Все действия должны быть понятны и предсказуемы.

Массовое ДТП произошло на федеральной трассе в Ростовской области. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

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