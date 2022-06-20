«Постоянно прилетают снаряды»: что увидели ростовчане в Северодонецке, за который идут бои

Сейчас людям приходиться жить в подвалах. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области волонтеры отряда «Неравнодушные» с начала эвакуации встречают беженцев на границе. А с недавних пор добровольцы начали возить на Донбасс и в Мариуполь помощь - продукты, вещи, товары первой необходимости.

На днях ростовчане отправились в гуманитарную поездку в Северодонецк, где идут ожесточенные бои. Они рассказали, почему, несмотря на риски, приехали сюда и какова ситуация в городе.

СЛОЖНЫЙ И СТРАШНЫЙ ПУТЬ

По словам Дарьи, которая участвовала в этой гуманитарной миссии, путь оказался тяжелой и опасной. Периодически автомобили ломались на ухабистой дороге, а временами над головой свистели пули.

- Что поделаешь, на линии фронта не всегда все по плану. Там передвигаться можно только быстрыми-быстрыми перебежками, на месте стоять нельзя. Потому что стреляют постоянно. Все время падают осколки от снарядов. Прилет за прилетом, - продолжает описывать поездку Дарья, - рассказывает ростовчанка.

Ростовчане помогли Никите и его родителям. Фото: предоставлено волонтерами отряда "Неравнодушные"

ЖИЗНЬ В ПОДВАЛАХ

Однако волонтеры думают больше не о том, насколько велики риски, а о том, насколько они здесь нужны. Жители Северодонецка и пригорода очень нуждаются в помощи, хоть и доставлять ее крайне тяжело.

Дарья говорит, что сегодня местные жители, как еще недавно мариупольцы, вынуждены прятаться в подвалах от бомб украинских националистов. Тем не менее волонтеры каким-то чудом доехали даже до самых опасных точек города.

- Добрались в школы города, где живут люди в подвалах. Отдали помощь. Проведали и жителей пригорода, которым тоже нужна поддержка, - рассказывает девушка.

«ЧЕРЕЗ ПЯТЬ МИНУТ ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ НАЧАЛИСЬ ОБСТРЕЛЫ»

Были и истории, которые особенно тронули волонтеров. Так, во время поездки ростовчане познакомились с многодетной семьей из пригорода Северодонецка. Родители воспитывают пятерых малышей, младший из которых, Никита, родился в конце февраля.

- В семье пять детей. Отец семейства болен онкологией. И это - только одна семья из многих, кому так нужна помощь. Уже через пять минут после нашей встречи начались прилеты, и мы были вынуждены немедленно уехать на большой скорости, а семья направилась в укрытия, - рассказала Дарья.

Несмотря на внезапный обстрел, волонтеры успели передать многодетным родителям помощь: продукты, детское питание и подгузники для младшего сына.

К счастью, домой в Ростов все вернулись целыми и невредимыми. И хотя поездка была одной из самых тяжелых Дарья и другие добровольцы надеется туда вернуться.

- Мы очень надеемся, что у нас еще раз получится приехать в Северодонецк с гуманитарной миссией, - сказала волонтер.

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