Борщ из ведра, сон на досках и обстрелы: дневник ростовских волонтеров, которые неделю оказывают помощь в Донбассе

Некоторые памятники не знали ремонта и ухода восемь лет. Фото: предоставлено семьей Киршенко

Российские поисковики уже неделю находятся в Донбассе с первой гуманитарной миссией по восстановлению культуры — приводят в порядок памятники на территории ДНР в рамках проекта взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. В миссии, организованной «Поисковым движением России» принимают участие 10 опытных волонтеров со всей России, в том числе и супруги Яна и Андрей Киршенко из Ростовской области.

Пара из Сальска ведет своеобразный аудиодневник. Каждый день они записывают на диктофон все, что видят и делают - самыми интересными фрагментами они поделились с «КП — Ростов-на-Дону».

«БОРЩ ВАРИТЬ БУДЕМ В ВЕДРЕ»

- Ребята, всем привет с Донбасса! Немного новостей. Вчера были в Донецке. Его весь день бомбили, мы проехали район, который обстреляли. Сейчас мы на Саур-Могиле в селе Сауровка. . Глубокий тыл. Тихо... - начинает свой дневник поисковика Яна.

Участники гуманитарной миссии отправились на Донбасс с задачей провести ревизию мемориалов и захоронений времен Великой отечественной войны. Волонтеры пытаются оценить их состояние и определить виды работы, которые нужно провести.

Каждый день поисковики выезжают в близлежащие деревни и расчищают, заново красят памятники. Фото: предоставлено семьей Киршенко

- День второй. Сегодня ребята видели, как была сбита ракета. Часом позже собрались ехать за стройматериалами в Макеевку и уже по дороге узнали, что ее сегодня бомбили. Говорят, сильно. Развернулись и поехали в Шахтерск, - рассказывает участница поисковых работ. - Материалы закупить удалось почти все, а вот кастрюлю взять пока не смогли: в супермаркете — от 3 тысяч, а сельские магазины работают до обеда. В городах до 19 часов ходит городской транспорт, и магазины работают максимум до этого времени. Выбор товара не велик. Думаю, борщ готовить будем в ведре.

БОЯЛИСЬ УСЛЫШАТЬ САМОЕ СТРАШНОЕ

Третий день можно было назвать первым полноценным рабочим днем добровольцев в Сауровке. Закупленные инструменты и материалы, наконец, нашли свое применение.

- Одни ребята завезли инструменты на памятник. А мы с другой группой рванули кастрюлю и нашли! Борщу сегодня быть! - смеется Яна.

В тот же день осмотрели другие мемориалы в селе, а после планировали отправиться в Донецк за нужными материалами. Но поездку пришлось отменить.

Что осталось от школы, пострадавшей 8 лет назад. Фото: предоставлено семьей Киршенко

- Риск, конечно, это благородное дело, но уж пока хватает эмоций. Донецк, Макеевку и ближайшие населенные пункты бомбят, не прекращая, - описывает ситуацию Сергей. - Решили после обеда уничтожать траву в лагере, а то комары наглые, мошка кусает без предупреждения — терпимо, но змеи — с ними мы не дружим.

Вечером приехали в лагерь гости — другие поисковики, и объединенный поисковый отряд отправился осматривать памятники. Только отъехали, пришло сообщение гостям, что в районе их проживания в Донецке две минуты назад был артобстрел.

- На полчаса все затихли: пока девчонки обзванивали всех родных, узнавая, кто пострадал и к кому долетело, мы слушали, не дыша, боялись помешать, - вспоминает Яна Киршенко. - А потом был вечер рассказов о том, что здесь творится с 2014 года.

«ЧАЩЕ СМОТРИМ В НЕБО»

День четвертый. Утро началось с гула истребителей. Услышали три пары с 6 утра и две пары днем, говорит Яна.

- Поехали в район городка Снежное для облагораживания памятника. Заехали в Снежное, докупили краску, кисти и, петляя по дорогам, разбитым еще со времен 2014 года, двинулись в путь, - рассказывает Сергей. - Часа четыре пыхтели на жаре, сегодня было +33. Одни косили траву, вторые рубили корни, третьи зачищали старую краску, следующие красили оградку, обновляли надписи - всем работы хватило.

Вот, что осталось от местного особняка с бассейном и каминами. Фото: предоставлено семьей Киршенко

День пятый. Ночь без звуков самолетов прошла почти спокойно. Вчера поисковики перегрелись на солнце, и северянам это далось тяжело, так что, открыли наш лазарет.

- Утром была объявлена воздушная тревога, но мы не сразу поняли, к какому району она относится. На всякий случай чаще смотрим в небо, - говорит поисковик.

К вечеру волонтеры завершили работы по благоустройству воинского захоронения на гражданском кладбище деревни Сауровка Шахтерского района ДНР.

- Радостно, что здесь еще были фото, которые можно закрепить на памятнике - захороненных здесь младших лейтенантов Овчаренко и Пашкова — оба рождены в 1921 году. Фото упокоенного здесь же старшего сержанта Сукманова пока не найдено, - подводят итоги авторы аудиодневника.

«РЕАЛЬНО СТРАШНО!»

- День шестой. В связи со вчерашним сильным обстрелом Донецка наш день, а точнее утро, началось в 2.30. Всю ночь мы наблюдали за движением в небе и слышали передвигающуюся технику. Страшно. Ребята, это реально страшно! - делится в полевом дневнике Яна. - Но на работу поехали по графику. Настроение, несмотря ни на что, хорошее, разве что все немного задумчивые. Наши коллеги волонтеры уже двое суток сидят в подвалах, а нам везет больше.

К жилью часто приползают змеи. Фото: предоставлено семьей Киршенко

ЖИЛИ ВО «ДВОРЦЕ»

На седьмой день поисковики рассказали, как устроили быт в Сауровке. Группа должна была проживать в Донецке, но волонтеры решили не рисковать и остановились поодаль - поселились в разбитом еще в 2014 году доме с бассейном и каминами. Камины, оказалось, до сих пор работают. Команда их вычистила и затопила.

- В день приезда до ночи пришлось выгребать мусор из комнат и сооружать кровати из паллет - спать на голом полу никому не хотелось, и только на следующий день занялись кухней, - рассказывает Яна. - Не могу передать словами как угнетающее выглядит разрушенное жилье. Представляешь, как здесь жили люди и, возможно, они были счастливы в этом доме.

В свободную минуту приводили свой временный дом в порядок — может, здесь следующей группе поисковиков жить придется. Косили траву, собирали мусор, ремонтировали электричество, соорудили душ.

Когда рулетки измерить не хватит. Фото: предоставлено семьей Киршенко

Выспаться, правда, удается не всем: то мухи утром будят, то комары ночью съедают, то доски бока давят.

- Работаем над ситуацией: купили липучки от мух и спирали от комаров. Покосили сухую траву и сделали матрац - ночь была мягче. Наша сегодняшняя жизнь приближена к полевым условиям, но на случай дождя у нас есть крыша над головой, - рассуждает Сергей. - А так все как у всех: притирку в коллективе проходим. Все-таки возраст — от 20 до 60, социальный статус и образование у всех разное, но один на всех интерес, дела и шутки. Мы все одной крови, и все интересуемся поиском, хоть и каждый в отдельном направлении.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ С ТОРТОМ И ПЕСНЯМИ

В очередной день вахты участнику группы Михаилу из Великого Новгорода исполнилось 38.

- День рождения - светлый праздник, и не важно в каких условиях он наступил, так что оставшиеся в лагере готовят праздничный ужин. Сварила вишневый компот, делала варенье из вишни — ребята с севера России такое лакомство любят, порадую их, - решила Яна.

Места здесь красивые. Фото: предоставлено семьей Киршенко

В разгар праздничного ужина в гости зашла соседка — Любовь Александровна из деревни.

- Бабе Любе 83 года, и согнувшаяся от сложностей женщина с трудом дошла до нашего лагеря, опираясь на две палки. Мы гостью приняли с радостью — усадили за стол, предложили отужинать, а она из приличия поначалу отказывалась, но в итоге с удовольствием поела.

Маленькая бабушка в старенькой юбке и кофте с цветными заплатками на локтях рассказала о своей жизни, как потеряла кормильца и двоих детей из четырех.

- О события 2014-го рассказывала с тревогой, будто снова ожидая обстрелов. А в Сауровке ведь тыл, и выстрелы слышно лишь отдаленно, и то редко. После ужина бабуля спела нам свою любимую «Калинку-малинку», а мы замерли, слушая и понимая, как много горя выпало на плечи этой маленькой и хрупкой женщины, - голос Яны становится задумчивым, - Провожали ребята бабу Любу, вручив ей кусочек торта.

МЕРА — ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОБЪЯТИЯ

День седьмой. Группа выезжает из Сауровки в деревню Латешево приводить в порядок мемориал. А затем другая деревня, и еще.

- Местность здесь удивительно живописная, - говорит участница группы. - Когда после работы на жаре освежились в пруду, собрала полевые травы для гербария из Донбасса.

А пообедав под раскидистой ивой посреди поляны, поисковики решили измерить окружность ствола. Только никакой рулетки не хватило — пришлось мерить человеческими объятиями. Как-то встречали местное телевидение, рассказали и показали, что памятники не заброшены.

- Миссия наша очень важна. Но домой уже очень хочется — соскучились по детям, по дому, - заключила Яна. Впереди у группы еще несколько дней вахты.

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