2018-07-31T18:11:10+03:00
Общество

В центре Ростова со стены дома обрушился кусок штукатурки, разбив иномарку

В соцсетях высказывают соболезнование хозяину
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В социальных сетях появились снимки иномарки, на которую упал кусок штукатурки. У автомобиля разбито стекло, поврежден кузов.

- 28 июля на припаркованную у дома машину по адресу: улица Обороны, 30 упал кусок фасадной штукатурки, - написал автор поста. - Разбито заднее стекло, погнута крыша, багажник. Как отреагировало ТСЖ? Правильно - никак. А вместо автомобиля мог оказаться и человек.

Ростовчане высказали соболезнование владельцу, но нашлись и те, кто предложил помощь в борьбе с виновником.

Напомним, ранее администрация Ленинского района поделилась планами по расселению жителей из аварийных домов. Планируется освободить 37 зданий. Всего в старейшем районе донской столицы более 1 000 многоквартирных домов, управление которыми осуществляют 25 организаций, 113 товариществ собственников жилья, а также два жилищно-строительных кооператива. Почти половина многоквартирных домов имеет износ порядка 50 %.

Последствия падения штукатурки. Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"

Последствия падения штукатурки. Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"

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