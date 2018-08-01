2018-08-01T12:35:31+03:00
Общество

Одна нога на полметра длиннее: поклонники заподозрили невесту Баскова в злоупотреблении фотошопом

Но те, кто знают Викторию Лопыреву лично, уверяют, это просто хорошая генетика
ГОШЕВ Игорь
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На фото (слева) поклонники разглядели у Виктории слишком длинные ноги. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.На фото (слева) поклонники разглядели у Виктории слишком длинные ноги. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
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Не так давно невеста Николая Баскова сексапильная блондинка из Ростова-на-Дону Виктория Лопырева отметила свое 35-летие в компании подруг. Сам тенор не был замечен на вечеринке. Возможно, он не попал на нее из-за плотного рабочего графика, а, возможно, их роману все же пришел конец. Такой вывод сделали поклонники, прочитав пост-поздравление на странице певца, к которому он даже отключил комментарии.

Однако фото с отдыха появляются на странице «Мисс Россия-2003» с завидной регулярностью. Одно из них настолько зацепило поклонников, что под ним завязалась самая настоящая дискуссия.

- Вот чего точно не бывает-так это такой длинной левой ноги, - прокомментировала одна из подписчиц Виктории фото, на котором красавица сидит в кресле, демонстрируя длинные ноги.

Народ пригляделся к снимку и заподозрил красавицу в злоупотреблении фотошопом.

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Family portrait with my @julson27
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На что поступил такой ответ:

- Как же вы достали, специалисты. Идите, замерьте! До вас с 2003 года этого же никто не делал! У человека миллиарды фото в сети, ей делать больше не чего как годами на миллионах своих фото ноги корректировать. Особенно это актуально на отдыхе и на день рождения. Это даже уже не смешно! Да и если это и так, мне наплевать - корректирует Вика фото или нет. Потому что кроме ног у нее есть ум, воспитание, гордость, обаяние, а главное - дружелюбный и позитивный подход к людям! И поверьте, ее внутренняя красота в тысячу раз превосходит ее внешнюю! Не надо желчь лить. Добрее будьте. И бред не пишите.

lopyrevavikalopyrevavika
I like my body when it s with your body V
70726 отметок «Нравится»528 комментариевInstagram

В дискуссию вступили те, кто лично знает Лопыреву:

- У Виктории именно такие, как на фото, красивые, длинные, подтянутые, стройные ножки! Видела Вику в жизни и не раз. Завидуйте молча.

Точку в споре поставил другой пользователь, который написал: «Бесполезный диалог. Проще верить в фотошоп, чем в генетику». Пост с этим фото красавицы набрал больше 38 тысяч лайков.

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