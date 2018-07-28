Цвет настроения красный: Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева зажгла с подругами на борту частного самолета

28 Июль 13:25 2018-07-30T10:55:58+03:00

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В социальных сетях развернулась жаркая и бурная дискуссия вокруг непродолжительного видео, которое опубликовала на своей странице известная телеведущая и посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева. Судя по всему, на борту самолета девушки в одинаковых платьях-комбинациях зажигали под песню Филиппа Киркорова и Николая Баскова «Ибица», отмечая день рождения умницы и красавицы Виктории.

- Безусловная любовь, настоящая дружба и хорошая музыка, - написала сама именинница в Instagram.

Надо ли писать, что на «Мисс Россия» образца 2003 года накинулись в комментариях? Нет, было много поздравлений, признаний в любви, но пошло и худословие, да злоречие. «Чего за красные ночнушки?! Мода такая что ли?», «Кто снимал это?», или вот: «Что шкурам для счастья надо».

А вот нам понравилось.

С днем рождения, наша прекрасная победительница!

Стоп-кадр видео

lopyrevavika Attending the red carpet with @nikolaibaskov in #Moscow V

А В ЭТО ВРЕМЯ

Спасибо за любовь и слезы: Басков поздравил Лопыреву с Днем рождения. И попрощался?

Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева отмечает свой 35-летний юбилей. Поклонники, затаив дыхание ждали, когда титулованную красавицу, наконец, поздравит ее жених - «Золотой голос России» Николай Басков. Тенор опубликовал в своем Инстаграм поздравление, правда, похоже оно больше на прощальное письмо (подробности)

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Сама же Виктория уже выложила видео со своими подругами - на нем они подарили красавице охапку воздушных шаров и спели «Happy birthday».

- У меня лучшие подружки в мире, - подписала Лопырева. - И первый день моего Дня рождения - всегда девичник. Это будет горячоооо... (подробности)

НУ И НУ!

Виктория Лопырева отметила 33-летие в купальнике с декольте до талии

Очередной день рождения Вика встретила в Греции: модель провела его на яхте в Эгейском море. Лопырева сфотографировалась в красном бикини, танцуя на палубе белоснежной посудины. Дизайнерский купальник блондинки, украшенный прозрачными вставками, привел в полный восторг подписчиков ее Инстаграма. (подробности)