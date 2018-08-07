2018-08-07T12:46:58+03:00
Общество

«Крупная рыба»: «Миссис Россия» Полина Диброва впервые побывала в Таганроге

Однако пока что местным музеям предпочла рыбалку
ГОШЕВ Игорь
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Пока что местным музеям красавица предпочла рыбалку. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.Пока что местным музеям красавица предпочла рыбалку. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.
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«Миссис Россия» Полина Диброва — родом из Ростова-на-Дону. Красавица вышла замуж за известного шоумена, который гораздо старше него и родила троих мальчишек. Полина активно ведет свой Инстаграм и рассказывает обо всем, что происходит в ее жизни - диетах, здоровом образе жизни и, конечно же, о путешествиях. Не так давно она вместе с семье отдыхала на заграничном курорте, отметив там свой день рождения. После чего прилетела на малую родину, где поздравляла с 50-летием одного из ростовских друзей, а сейчас - судя по ее постам, посетила город Таганрог. И, похоже, пришла в восторг от родины Чехова и Раневской.

- Впервые в Таганроге, - подписала она снимок с рыбой крупных размеров. - Место невероятной силы! Безумно интересно. В руках наш Цимлянский Чебак. Позади Азовское Море. Впереди Таганрогский Порт.

В комментариях народ оживился: «Привет Таганрогу. Моя малая Родина!!! Тихий уединенный городок...». Или «Полина, а вы только на рыбалке были? А исторические места посещали?» .

- Рыба на леща похожа, - написал один из подписчиков Дибровой.

- А мы чабанов запекали, так как они очень костлявые, - поделился рецептом приготовления рыбы другой поклонник красавицы.

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И вот, на одном из снимков, счастливая мать загорает на пляже. Малышня крутится возле нее. Атмосферный снимок вызывает умиление. Однако при более детальном рассмотрении видно, что молодая мать — в этом году красавица из Ростова-на-Дону стала самой красивой замужней дамой страны и получила титул «Миссис Россия», лежит без лифа. (подробности)

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