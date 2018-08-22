Донской следком: мужчина, напавший на девочку на Северном рынке, будет проверен на психическое состояние

СЕГОДНЯ 18:08 2018-08-22T18:08:55+03:00

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Следком сообщил о начале доследственной проверки по факту нападения на 14-летнюю девочку. Напомним, это случилось днем 22 августа на Северном рынке, где мужчина-посетитель неожиданно стал стаскивать одежду с подростка.

- Надо было просто видеть эти обезумевшие глаза, - написала женщина-очевидец в социальных сетях. - Здоровенный амбал прямо посреди рынка напал на ребенка! А люди просто проходили мимо, пока он пытался стащить с нее одежду!

На самом деле не все были равнодушными. Посетители и продавцы скрутили мужчину, после чего передали прибывшим сотрудникам полиции.

Личность его уже установлена. Это 48-летний местный житель. Учитывая неадекватное поведение задержанного, ему назначат психиатрическую экспертизу.

- Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки, - говорят в СУ СК России по РО.