2018-08-28T11:57:26+03:00
Спорт

Ростов - Рубин 31 августа: на матч уже продано 30 тысяч билетов

На игре ожидается аншлаг
Максим КАДАЕВ
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В пятницу на "Ростов-Арене" ожидается аншлагВ пятницу на "Ростов-Арене" ожидается аншлагФото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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Как сообщили rostov.kp.ru в пресс-службе ФК "Ростов", на матч Ростов - Рубин 31 августа 2018 уже продано 30 тысяч билетов. Клуб принял решение открыть для продаж четвертый ярус Северной трибуны. Стоимость билетов варьируется от 150 до 10 тысяч рублей. Напомним, стадион "Ростов-Арена" вмещает 45 тысяч.

Матч 6-го тура чемпионата России Ростов - Рубин состоится 31 августа. Начало поединка - в 19.30. Ранее rostov.kp.ru сообщал об ограничении движения транспорта в этот день. С графиком перекрытий можно ознакомиться здесь.

Интриге этому матчу добавляет присутствие экс-главного тренера ФК "Ростов" Курбана Бердыева у руля "Рубина". Также за команду из Казани выступают 10 бывших футболистов "желто-синих": Сослан Джанаев, Сесар Навас, Федор Кудряшов, Владимир Гранат, Виталий Устинов, Павел Могилевец, Сердар Азмун, Александр Бухаров, Дмитрий Полоз. Полузащитник Хорен Байрамян принадлежит "Ростову" и находится в "Рубине" в аренде. По условиям контракта, он не сможет принять участия в игре 31 августа.

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