30-летняя женщина погибла под колесами легковушки на трассе под Ростовом-на-Дону

СЕГОДНЯ 15:38 2018-09-23T15:44:46+03:00

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Вечером 22 сентября ДТП на трассе "Ростов - Таганрог" унесло жизнь женщины пешехода. По информации отдела пропаганды донского управления ГИБДД в 22:12 водитель автомобиля LADA Vesta 32 лет сбил 30-летнюю гражданку, которая переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм женщина скончалась на месте, по факту ДТП проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают пешеходов переходить проезжую часть только в установленных для этого местах и не забывать про световозвращающие элементы в темное время суток.

Напомним, также вчера вечером произошло еще одно ДТП с участием женщины-пешехода. В Ростове на улице Таганрогской иномарка сбила маму в ребенком. Оба пешехода остались живы, но были доставлены в больницу.