В Ростове-на-Дону мужчине, изнасиловавшему 15-летнюю школьницу, дали 9 лет "строгача"
В Ростове осудили насильника, надругавшегося над 15-летней девочкой. Следствие собрало достаточно доказательств против 28-летнего жителя Краснодарского края, ранее уже судимого.
Сам инцидент произошел в мае этого года. Злоумышленник встретил школьницу на проспекте Нагибина, затащил в безлюдное место и там изнасиловал. После этого молодой человек скрылся, но был задержан спустя несколько дней на территории Краснодарского края.
- Он признан виновным в совершении преступления по статье "Изнасилование". Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили сотрудники Следственного управления СК РФ по Ростовской области.
Напомним, жители Северного продолжают опасаться маньяка, который зарезал девушку, вышедшею на пробежку. Преступник до сих пор не задержан.