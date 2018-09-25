В Ростове-на-Дону мужчине, изнасиловавшему 15-летнюю школьницу, дали 9 лет "строгача"

СЕГОДНЯ 17:28 2018-09-25T17:28:07+03:00

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В Ростове осудили насильника, надругавшегося над 15-летней девочкой. Следствие собрало достаточно доказательств против 28-летнего жителя Краснодарского края, ранее уже судимого.

Сам инцидент произошел в мае этого года. Злоумышленник встретил школьницу на проспекте Нагибина, затащил в безлюдное место и там изнасиловал. После этого молодой человек скрылся, но был задержан спустя несколько дней на территории Краснодарского края.

- Он признан виновным в совершении преступления по статье "Изнасилование". Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили сотрудники Следственного управления СК РФ по Ростовской области.

Напомним, жители Северного продолжают опасаться маньяка, который зарезал девушку, вышедшею на пробежку. Преступник до сих пор не задержан.