2018-09-29T15:24:15+03:00
Общество

Звезда Playboy Мария Лиман пригрозила подписчикам перестать раздеваться

Поклонники сексапильной модели в шоке
ГОШЕВ Игорь
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Поклонники оказались против такого решения модели. Фото: Инстаграм Марии Лиман.Поклонники оказались против такого решения модели. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
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Очаровательная брюнетка из Ростова-на-Дону Мария Лиман шокировала поклонников. Девушка, которая прославилась после того, как попала на обложку одного из самых популярных мужских журналов Playboy, вот уже несколько лет радует подписчиков своего Инстаграм снимками. Причем некоторые из них настолько откровенны, что дух захватывает. Например, после победы в одном из матчей сборной России по футболу во время Чмионата мира-2018 красотка полностью разделась. В итоге, некоторые Интернет-пользователи призвали сексапильную брюнетку к благоразумию. А тут еще и выяснилось, что Мария тайно вышла замуж. Хотя и говорила, что супруг не против ее откровенных фото на публику. И вот новый пост, в котором красавица пригрозила подписчикам, что не будет раздеваться.

- Чувствую скоро мороз и пора одеваться, - заигрывающе попала она снимок, на котором кокетливо спускает с плечика джинсовую рубашку. - Вы же не против?

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Чувствую скоро мороз - пора одеваться Вы же не против?
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Реакция фанатов была молниеносной.

- Нее, лучше разденься, есть на что посмотреть, - написал один из них.

- Мы против против такой твоей скучной фотки и закрытой одеждами тела, - согласен другой.

- Против! Кто нас будет согревать своими фоточками, - спросил у модели третий.

Похоже, красавица прислушалась к мнению большинства, поскольку на следующем снимке вновь оголилась.

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