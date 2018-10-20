Средняя зарплата по Ростовской области в 2018 году увеличилась на 9,8%

СЕГОДНЯ 08:51 2018-10-20T08:56:19+03:00

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Ростовстат сообщил об очередном региональном исследовании численности работников крупных, средних и малых предприятий и организаций Ростовской области, которое проводилось с января по август 2018 года. Итоговая цифра составила 1081,9 тысячи человек.

Также статисты посчитали среднемесячную заработную плату этих работников. Она составила 29 тысяч 764 рубля, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 9,8 процента.

Напомним, недавно "Комсомолка" писала о том, что больше половины ростовчан не считают свой город подходящим для успешной карьеры. Основная часть, по давней традиции, выбирает для этого Москву и Санкт-Петербург. Один из сайтов по поиску работы провел исследование на эту тему, и Ростов-на-Дону оказался в середине рейтинга городов, где лучше всего строить карьеру.