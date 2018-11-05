Ростовчанин переплыл холодный Дон, не став ждать спасения с Зеленого острова

СЕГОДНЯ 12:14 2018-11-05T12:22:36+03:00

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Он из ростовчан, застрявших на Зеленом острове в результате подтопления понтонного моста, не стал ждать помощи спасателей. В сети появилось видео, как мужчина браво закинул сумку через плечо и переплыл через участок Дона, на котором ранее находилась переправа. Крики с суши: "Да ты утонешь!" и холодная вода не остановили закаленного отдыхающего. Он бодро проплыл несколько метров и оказался на большой земле.

- Красавец! Наш русский человек! - радостно встретили его не берегу.

- Ребята, "курите" там неделю! - крикнул мужчина тем, кто остался на острове ждать подмоги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/676443" frameborder="0"></iframe> Ростовчанин эвакуировал сам с себя с Зеленого острова, 4.10.2018.Соцсети

Напомним, вчера вечером, 4 ноября, понтонный мост, соединяющий правый берег Дона и Зеленый остров ушел под воду. В результате оторванными от Ростова остались более двухсот рыбаков и любителей шашлыков. Позже сотрудники МЧС сообщили, для перевозки людей были задействованы пять плавсредств, никто не пострадал. А вот машины ростовчан, которые остались на острове, пока непонятно как эвакуировать - все ждут ремонта моста.