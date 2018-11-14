Сити-менеджер Ростова-на-Дону вернул уволенного по представлению прокуратуры Владимира Сакеллариуса на пост своего зама

СЕГОДНЯ 11:45 2018-11-14T11:45:21+03:00

Владимир Сакеллариус действительно считается одним из лучших профессионалов в сфере ЖКХ. Фото: правительство РО.

Ровно четыре месяца назад надзорное ведомство вынудило Виталия Кушнарева отправить его в отставку в формулировкой «за утрату доверия»

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Ростовский градоначальник Виталий Кушнарев сдержал обещание, данное в середине сентября на пресс-конференции журналистам: вернул на прежний пост своего зама Владимира Сакеллариуса, которого его четыре месяца назад вынудила отправить в отставку прокуратура с формулировкой «за утрату доверия».

- Виталий Кушнарев принял кадровое решение: на должность замглавы администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ (вновь) назначен Владимир Ильич Сакеллариус, приказ подписан 14-м ноября, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в мэрии.

Скандальная история, напомним, произошла в июле: надзорное ведомство, усмотрев конфликт интересов в работе Сакеллариуса замом и деятельностью его сына, возглавившего созданную в 90-х его отцом группу управляющих компаний — кстати, одну из крупнейших в регионе, настояло на увольнении чиновника, добившись этого через суд.

И Кушнарев уволил. Но потом объявил, что намерен вернуть Сакеллариуса, который в эти несколько месяцев вновь успел поруководить своей группой, обратно — что, собственно, и произошло.

Реакция прокуратуры на произошедшее пока не известна.