Комплекс «Стрела-П» даст заключение о возможности дальнейшей эксплуатации обрушившегося здания в Новочеркасске

4 Янв. 2019 2019-01-04T09:40:07+03:00

На месте обрушения была задействована группировка сил спасателей из 25 человек и 12 единиц техники. Фото: Facebook / Игорь Зюзин

Кинологи с собаками, обследовавшие место обвала, подтвердили: погибших и раненых там точно нет

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Ответ на вопрос о возможности дальнейшей эксплуатации четырехэтажного здания офисно-развлекательного центра в Новочеркасске, один из пролетов которого, с первого по четвертый этажи, рухнул в четверг, 3 января, будет получен по результатам обследования сооружения комплексом «Стрела-П».

- На месте сегодня (в пятницу, 4 января. - прим. ред.) будет работать мобильный диагностический комплекс «Стрела-П» для обследования несущих конструкций - в целях определения дальнейшей судьбы здания, - сообщил «КП» - Ростов-на-Дону» замначальника главного управления МЧС России по Ростовской области Игорь Грамматин. - На месте (обрушения) была задействована группировка сил и средств в количестве 25 человек и двенадцати единиц техники.

Он уточнил также, что накануне место происшествия проверили кинологи со служебными собаками, которые подтвердили: погибших и раненых по завалами нет.

Инцидент, напомним, произошел накануне, 3 января, вечером: обрушился пролет четырехэтажного здания, ранее бывшего заводоуправлением предприятия «Магнит», а в настоящее время его сдают в аренду под офисы и учреждения — в частности, по соседству с рухнувшим пролетом находится боулинг-клуб. Проверку по факту случившегося проводят Следственный комитет и прокуратура.

- Здание 1965 года постройки, та его часть, где произошло обрушение, не газифицирована, - отметил Грамматин. - Площадь обрушения составила 60 кв. метров. На сегодня запланированы работы по разбору строительных конструкций и вывозу строительного мусора.