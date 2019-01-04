2019-01-04T09:40:07+03:00
Происшествия

Комплекс «Стрела-П» даст заключение о возможности дальнейшей эксплуатации обрушившегося здания в Новочеркасске

Кинологи с собаками, обследовавшие место обвала, подтвердили: погибших и раненых там точно нет
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
На месте обрушения была задействована группировка сил спасателей из 25 человек и 12 единиц техники. Фото: Facebook / Игорь ЗюзинНа месте обрушения была задействована группировка сил спасателей из 25 человек и 12 единиц техники. Фото: Facebook / Игорь Зюзин
Изменить размер текста:

Ответ на вопрос о возможности дальнейшей эксплуатации четырехэтажного здания офисно-развлекательного центра в Новочеркасске, один из пролетов которого, с первого по четвертый этажи, рухнул в четверг, 3 января, будет получен по результатам обследования сооружения комплексом «Стрела-П».

- На месте сегодня (в пятницу, 4 января. - прим. ред.) будет работать мобильный диагностический комплекс «Стрела-П» для обследования несущих конструкций - в целях определения дальнейшей судьбы здания, - сообщил «КП» - Ростов-на-Дону» замначальника главного управления МЧС России по Ростовской области Игорь Грамматин. - На месте (обрушения) была задействована группировка сил и средств в количестве 25 человек и двенадцати единиц техники.

Он уточнил также, что накануне место происшествия проверили кинологи со служебными собаками, которые подтвердили: погибших и раненых по завалами нет.

Инцидент, напомним, произошел накануне, 3 января, вечером: обрушился пролет четырехэтажного здания, ранее бывшего заводоуправлением предприятия «Магнит», а в настоящее время его сдают в аренду под офисы и учреждения — в частности, по соседству с рухнувшим пролетом находится боулинг-клуб. Проверку по факту случившегося проводят Следственный комитет и прокуратура.

- Здание 1965 года постройки, та его часть, где произошло обрушение, не газифицирована, - отметил Грамматин. - Площадь обрушения составила 60 кв. метров. На сегодня запланированы работы по разбору строительных конструкций и вывозу строительного мусора.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области 33-летний ловкач обманул компаньона на 40 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону байкер устроил пожар в многоэтажном доме, решив завести мотоцикл прямо в квартире
В Ростове-на-Дону в Рождество закроют проезд на участке Б. Садовой
Сити-менеджер Новочеркасска заявил, что офис банка в обрушившемся здании не работал полтора года
За первые три дня мусорной реформы в Ростовской области на горячие линии поступили более шестисот жалоб
Из-за снегопада движение по трассе М-4 в Ростовской области пришлось ограничивать на семь часов
Выяснением причин обрушения здания в Новочеркасске занялся Следственный комитет
В лобовом ДТП на трассе под Ростовом-на-Дону погибла четырехлетняя девочка
В Ростовской области в детских новогодних подарках обнаружены опасные компоненты
В Ростове-на-Дону 67-летний мужчина скончался после катания на коньках по льду
В Ростове-на-Дону торговцы выбрасывают не распроданные к Новому году елки прямо на улицы
Шесть муниципалитетов Ростовской области получат свыше 351 млн рублей на решение проблем ЖКХ
Ростовчане начали самостоятельно ловить и наказывать активизировавшихся в новогодние праздники автоворов
В Ростове-на-Дону появилась снежная скульптура влюбленной пары
Региональный оператор объяснил появление огромных мусорных завалов в Ростове-на-Дону
ГИБДД предупредила водителей о сильном тумане на трассах в Ростовской области
В Ростовской области девятилетняя девочка утонула, провалившись под лед
Полузащитник Аяз Гулиев отказал «Спартаку» и остается в «Ростове»
В Ростове-на-Дону водитель на Mazda CX-7 устроил массовую аварию и скрылся, оставив на месте ДТП свой госномер