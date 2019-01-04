Источник: Уцелевшие части обрушившегося офисного здания в Новочеркасске сносить пока не будут
Мобильный аппаратно-программный диагностический комплекс «Стрела-П» завершил в пятницу, 4 января, вечером свою работу в здании офисно-развлекательного центра на ул. Буденновской, 156, в Новочеркасске, часть которого обрушилась накануне с первого по четвертый этаж.
Об этом «КП» - Ростов-на-Дону» сообщил источник в экстренных службах Ростовской области.
- По предварительным данным, сносить уцелевшую часть пока нет смысла, она еще может эксплуатироваться некоторое время, - отметил собеседник «КП». - Однако, во-первых, для полной расшифровки и сопоставления данных понадобиться несколько дней, чтобы точно сказать, что в каком состоянии, а во-вторых, это уже — компетенция городских властей, решать судьбу здания совместно с собственниками. Поскольку гарантий, что не произойдет в обозримом будущем новое обрушение, никто не возьмется.
О том, почему произошел обвал пролета, источник распространяться не стал: еще нет результатов экспертиз. Между тем, сити-менеджер Новочеркасска Игорь Зюзин на своей странице в Facebook ранее делал объявление, что «о причинах обрушения станет известно ближе к вечеру» (пятницы, 4 января).
Добавим, что обследование строительных конструкций здания с помощью «Стрелы-П» проводили эксперты Судебно-экспертного учреждения ФПС "Испытательная пожарная лаборатория" по Ростовской области.
- Комплекс позволяет проводить мониторинг состояния зданий для оценки степени поврежденности, а также прогнозировать динамику дальнейшего изменения технического состояния сооружения, - отмечали в региональном главке МЧС России.
Для этого в здании бывшего заводоуправления предприятия «Магнит» использовались четыре сейсмоприемных датчика, которые устанавливались на лестничных клетках на различном расстоянии.