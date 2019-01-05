2019-01-05T17:55:49+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону собака пострадала от сброшенного с балкона унитаза

Животному потребовалась ветеринарная помощь
Илья БОГОМОЛОВ
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Осколки от бачка унитаза. Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"Осколки от бачка унитаза. Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"
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В Ростове подписчица городского паблика пожаловалась на жильцов дома по адресу: Королева, 10А. А конкретно на тех, кто избавился от ненужной сантехники посредством выбрасывания ее на улицу.

- Кто-то выбросил с балкона бачок от унитаза. Моя собака пореза лапу, зашивали, - написала женщина. - Люди, вы думайте что творите! А если бы на голову кому?!

Подробности отсутствуют, но, судя по выложенному хозяйкой животного снимку, бачок при ударе о землю раскололся, а потом его осколки с острыми краями присыпало снегом. В эту "ловушку" и угодил домашний питомец.

В комментариях некоторые ростовчане пожалели собаку, но нашлись и те, кто просто развел руками, мол, живем в России, здесь всякое бывает. Напомним, недавно один из жителей донской столицы бросил с балкона огненный шар и чуть было не попал "заклинанием" в прохожего.

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