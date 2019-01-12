Ростов-на-Дону и Таганрог оказались лидерами по количеству свалок

СЕГОДНЯ 00:02 2019-01-12T00:02:45+03:00

Мусор - главная проблема начала 2019 года в Ростове. Фото: Максим КАДАЕВ

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За новогодние праздники сотрудники Административной инспекции Ростовской области выявили 345 незаконных мусорных свалок на территории донского региона. Больше всех "отметились" Таганрог (145 мест) и Ростов-на-Дону (123 места). В число "замусоренных" также можно отнести города Каменск-Шахтинский, Гуково, Азов, Новочеркасск, а также Белокалитвинский, Сальский, Азовский и Кагальницкий районы.

Напомним, в начале 2019 года Ростовская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. С 1 января за это стали отвчеать шесть региональных операторов.

- Объективно, система сбора и вывоза мусора стала лучше, прозрачнее, экологически безопаснее. Но проблемные моменты еще, несомненно, есть, но они останутся на особом контроле до полной ликвидации, - говорит начальник Административной инспекции РО Николай Копичка.

Добавим, что если вы обнаружили сбой в новой системе вывоза мусора, то можете сообщить о нем по телефону "горячей линии" диспетчерской службы министерства ЖКХ Ростовской области - (8863) 253-80-32.