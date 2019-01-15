2019-01-15T14:55:23+03:00
Происшествия

Жителям города Шахты, пострадавшим от взрыва газа, выплатят по 10 тысяч рублей

Семьи погибших получат по миллиону
Илья БОГОМОЛОВ
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Спасатели продолжают разбирать завалы.Спасатели продолжают разбирать завалы.Фото: Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области подготовлены документы для выплат жителям Шахт, пострадавшим от взрыва газа.

- Семьям, родственники которых погибли в результате ЧС в многоквартирном доме, будет выплачено по 1 миллиону рублей из областного бюджета. В соответствии с федеральным законодательством, все обратившиеся за помощью пострадавшие получат единовременную выплату - 10 тысяч рублей, - передает пресс-служба губернатора региона.

По данным донского правительства на 12 часов 15 января, документы на эту выплату оформляются на 79 человек.

Кроме того, выплаты получат те, у кого пострадало имущество - от 50 до 100 тысяч рублей будут. Список такх граждан будет составлен после обследования дома специальной комиссией.

Губернатор Василий Голубев потребовал оформлять все документы максимально быстро, так это чрезвычайная ситуация.

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