Жителям города Шахты, пострадавшим от взрыва газа, выплатят по 10 тысяч рублей
В Ростовской области подготовлены документы для выплат жителям Шахт, пострадавшим от взрыва газа.
- Семьям, родственники которых погибли в результате ЧС в многоквартирном доме, будет выплачено по 1 миллиону рублей из областного бюджета. В соответствии с федеральным законодательством, все обратившиеся за помощью пострадавшие получат единовременную выплату - 10 тысяч рублей, - передает пресс-служба губернатора региона.
По данным донского правительства на 12 часов 15 января, документы на эту выплату оформляются на 79 человек.
Кроме того, выплаты получат те, у кого пострадало имущество - от 50 до 100 тысяч рублей будут. Список такх граждан будет составлен после обследования дома специальной комиссией.
Губернатор Василий Голубев потребовал оформлять все документы максимально быстро, так это чрезвычайная ситуация.