2019-01-16T07:37:39+03:00
Общество

Для помощи жителям Шахт, пострадавшим от взрыва газа, открыт банковский счет

В городе объявлен траур по погибшим
Илья БОГОМОЛОВ
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Тело последней погибшей искали всю ночь.Тело последней погибшей искали всю ночь.Фото: Ольга ГОПАЛО
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В правительстве Ростовской области сообщили, что 15 января был открыт специальный банковский счет для сбора денег пострадавшим в результате взрыва бытового газа в городе Шахты.

Ранее чиновники начали подготовили документы для выплат тем, кто пострал в результате ЧП. Семьям погибших полагается по 1 миллиону рублей из областного бюджета, а другим пострадавшим - единовременная выплата в 10 тысяч рублей. Кроме того, деньги получат все, у кого пострадало имущество - от 50 до 100 тысяч рублей. Список таких граждан будет составлен после обследования дома спецкомиссией. Губернатор Ростовской области потребовал, чтобы все документы оформлялись максимально быстро, так это чрезвычайная ситуация.

Сегодня, 16 числа, в Шахтах объявлен траур. Утром под завалами нашли тело последней погибшей. Таким образом, число жертв трагедии увеличилось до пяти человек. В полдень около дома по улице Хабарова, 16 состоится панихида по погибшим.

ОФИЦИАЛЬНО

Реквизиты для перечислений:

Наименование банка: МКБ «Дон-Тексбанк» ООО

к/с 30101810500000000718 в РКЦ Шахты

БИК: 046014718

ИНН/КПП: 6155017417/615501001

р/с: 47422810600000000020

Основание платежа: Перечисление денежных средств семьям, пострадавшим в результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме по ул.Хабарова, 16, г. Шахты, Ростовской области.

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