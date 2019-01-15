2019-01-15T18:03:47+03:00
Происшествия

Под завалами в Шахтах обнаружены тела еще двоих погибших

Спасательная операция продолжается
Ольга ГОПАЛОИлья БОГОМОЛОВ
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Спасатели завершают операцию по разбору завалов.Спасатели завершают операцию по разбору завалов.Фото: Правительство РО
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Сегодня, 15 января, около 17:30 в городе Шахты спасатели нашли под завалами на верхних этажах взорвавшегося дома тела двоих жильцов, о судьбе которых ранее ничего не было известно - 46-летних мужчины и женщины. Это Пашутины из 68-ой (восьмой этаж), они жили прямо под квартирой, в которой раздался взрыв. Разрушенные перекрытия придавили несчастных, и шансов, что они могут остаться живы, было крайне мало. Неизвестной еще остается судьба их 25-летней дочери. Она - последняя, кого предстоит найти.

- Мы провели разбор завалов трехкомнатной квартиры № 68, зачистили все помещения кроме одной комнаты, - рассказал начальник ГУ МЧС по Ростовской области Вячеслав Бутко. - Сейчас все наши усилия направлены на нее, стоит задача завершить все поисковые работы сегодня. Процесс осложнен тем, что дом построен из силикатного кирпича. После взрыва он превратился в однородную массу, и вместе с бетонными перекрытиями образовал "слоеный пирог", расчищать который было очень трудно.

В результате взрыва 8 и 9 этаж с одного края дома сложились, как карточные. Фото: Правительство РО

В результате взрыва 8 и 9 этаж с одного края дома сложились, как карточные.Фото: Правительство РО

Женщина, которая знала эту семью, рассказала корреспонденту "КП", что супруги, несмотря на то, что оба были с высшим образованием, занимались разведением и продажей декоративных рыбок. И, по всей видимости, удачно - в конце лета Пашутины купили дом в Словении.

- Торговали рыбками на местном рынке и через Интернет, - вспоминает женщина. - Как только их младшая дочь закончила школу и уехала в Словению, отец с матерью перебрались туда же. В Шахтах осталась их 25-летняя, старшая дочь Татьяна. Она переняла семейный бизнес, а этой зимой родители якобы приехали к ней на Новый год, чтобы вместе отметить праздник. То, что череда зимних каникул может превратиться в трагедию, никто не знал. Теперь младшая дочь через шахтинских знакомых ищет любую информацию о своих родных, связь держит через соцсети.

Спасатели искали Пашутиных почти 40 часов, добраться до них было сложнее всего. Сначала пришлось полностью разобрать остатки девятого этажа и только потом аккуратно приниматься за восьмой. Мало того, что специалисты МЧС работали на высоте в 25 метров, так еще, и конструкции дома после взрыва были неустойчивыми и могли обрушиться в любой момент.

- На начальном этапе мы укрепили строительные конструкций седьмого и вышерасположенных этажей, установив подпорки. Работы осложнялись опасностью обрушения плит перекрытия лифтовой шахты на пострадавшие квартиры. После проведения демонтажа нависающих плит и строительных фрагментов данный риск был минимизирован. Всего демонтировано 11 плит и множественных фрагментов объемом около 161 кубических метров, - рассказали спасатели.

Спасателям пришлось работать на высоте, опасаясь, что конструкция дома будет рассыпаться и дальше. Фото: Правительство РО

Спасателям пришлось работать на высоте, опасаясь, что конструкция дома будет рассыпаться и дальше.Фото: Правительство РО

Напомним, сам взрыв прогремел в 14 января в 6:18. Ударная волна разрушила четыре квартиры на восьмом и девятом этажах. В них находились 12 человек. В первые часы сотрудники МЧС извлекли из-под завалов семерых пострадавших и одну погибшую. Жертвой оказалась 31-летняя Виктория Ларикова из 71-ой квартиры. Среди спасенных оказались ее муж и 2-летняя дочь, они были едиственными, кому потребовалась госпитализация. Под завалами еще сутки оставались четыре человека. В СМИ периодически появлялась информация, что их тоже нашли, но спасатели ее не подтверждали. 15 числа в 4:55 было обнаружено тело второй погибшей - 66-летней Людмилы Власовой из 72 квартиры, где, предварительно, находился эпицентр взрыва.

Погибшие Людмила Власова (слева) и Виктория Ларикова. Фото: Соцсети

Погибшие Людмила Власова (слева) и Виктория Ларикова.Фото: Соцсети

Основная версия трагедии - утечка бытового газа. Хотя в социальных сетях грешили и на газовый баллон, и на неразрешенное газовое оборудование. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело.

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