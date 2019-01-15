Взрыв в многоэтажке: 16 января в Шахтах объявлен траур

Жители города Шахты скорбят. Взрыв в многоэтажке, который произошел рано утром 14 января, унес жизни двух человек, судьба еще троих (Ольги, Ирины и Татьяны Пашутиных) неизвестна. Местные власти приняли решение объявить 16 января траур. В городе будут приспущены государственные флаги, отменяются все развлекательные мероприятия.

Тем временем спасатели (в общей сложности привлечено 500 человек и 150 единиц техники) продолжают работу. Была угроза обрушения плит перекрытия лифтовой шахты, специалисты вовремя демонтировали нависшие конструкции и строительные фрагменты. Предполагается, что в течение суток работа на завалах будет завершена, в здание смогут войти эксперты, которые дадут свою оценку состоянию многоэтажки.

Спасатели круглосуточно работают на месте взрыва. Фото: правительство Ростовской области

На данный момент в больницах находятся два человека - Кирилл Лариков и его двухлетняя дочь Полина.

Виктория ЛариковаФото: соцсети

Напомним, в результате взрыва газа и последующего обрушение конструкций верхних этажей погибли две жительницы дома - это хозяйка квартиры № 72, преподавательница местного колледжа Людмила Власова и ее соседка Виктория Ларикова. Семья Пашутиных, о судьбе которой ничего неизвестна, проживала на восьмом этаже.

Людмила ВласоваФото: соцсети

СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

«Я поднял ее, а она пролепетала «Дядя...»: Спасатель рассказал, как вытаскивал из-под завала двухлетнюю девочку

Полину Ларикову, мать которой погибла при взрыве газа в девятиэтажке в Шахтах, отправили на обследование в Ростов-на-Дону (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Версия ЧП в Шахтах: в квартире, где был эпицентр взрыва, стоял индивидуальный газовый котел

Знакомая семьи Лариковых, где рванул газ, рассказала «КП», о том, из-за чего все могло произойти (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Фото с места взрыва в Шахтах Ростовской области: СК опубликовал снимки с коптера

Фотографии взорвавшегося дома в Шахтах с высоты птичьего полета показывают масштаб ЧП (подробности)