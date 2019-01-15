2019-01-15T13:18:00+03:00
Общество

Взрыв в многоэтажке: 16 января в Шахтах объявлен траур

В городе отменят развлекательные мероприятия
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Во время взрыва погибли два человека, судьба трех еще неизвестна. Фото: СК РоссииВо время взрыва погибли два человека, судьба трех еще неизвестна. Фото: СК России
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Жители города Шахты скорбят. Взрыв в многоэтажке, который произошел рано утром 14 января, унес жизни двух человек, судьба еще троих (Ольги, Ирины и Татьяны Пашутиных) неизвестна. Местные власти приняли решение объявить 16 января траур. В городе будут приспущены государственные флаги, отменяются все развлекательные мероприятия.

Тем временем спасатели (в общей сложности привлечено 500 человек и 150 единиц техники) продолжают работу. Была угроза обрушения плит перекрытия лифтовой шахты, специалисты вовремя демонтировали нависшие конструкции и строительные фрагменты. Предполагается, что в течение суток работа на завалах будет завершена, в здание смогут войти эксперты, которые дадут свою оценку состоянию многоэтажки.

Спасатели круглосуточно работают на месте взрыва. Фото: правительство Ростовской области

Спасатели круглосуточно работают на месте взрыва. Фото: правительство Ростовской области

На данный момент в больницах находятся два человека - Кирилл Лариков и его двухлетняя дочь Полина.

Виктория Ларикова Фото: соцсети

Виктория ЛариковаФото: соцсети

Напомним, в результате взрыва газа и последующего обрушение конструкций верхних этажей погибли две жительницы дома - это хозяйка квартиры № 72, преподавательница местного колледжа Людмила Власова и ее соседка Виктория Ларикова. Семья Пашутиных, о судьбе которой ничего неизвестна, проживала на восьмом этаже.

Людмила Власова Фото: соцсети

Людмила ВласоваФото: соцсети

СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

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