2019-01-24T11:53:49+03:00
Спорт

Кубок Матч Премьер "Ростов" - "Локомотив": где смотреть

Матч "Ростов" - "Локомотив" состоится 25 января
Виктор ГОВОРОВ
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В первом матче турнира в Катаре ростовчане уступили "Спартаку" - 1:2В первом матче турнира в Катаре ростовчане уступили "Спартаку" - 1:2Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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Кубок Матч Премьер, который проходит в Катаре с участием "Зенита", "Спартака", "Локомотива" и "Ростова", набирает обороты. Завтра, 25 января, состоится 2-й тур: "Зенит" встретится со "Спартаком", а ростовчане сразятся с "железнодорожниками".

В первом туре "Локомотив" уверенно обыграл "Зенит" со счетом 3:1, а подопечные Валерия Карпина в драматичном поединке уступили "Спартаку" - 1:2 и потеряли на полгода из-за травмы крестообразных связок основного защитника Мацея Вилюша.

Прямая трансляция матча Кубок Матч Премьер "Ростов" - Локомотив": 21.00 на телеканале "Матч ТВ".

Тем временем, "желто-синие" сообщили о подписании контракта с экс-полузащитником "Спартака" Ивелином Поповым. Срок соглашения - 2,5 года.

21.01.2019 Спартак - Ростов - 2:1. Обзор матча.

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