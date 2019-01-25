2019-01-25T18:44:06+03:00
Общество

Городской Думе Новочеркасска предложили отправить в отставку сити-менеджера

Общественники считают, что так будет лучше для города
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Игорь Зюзин занял кресло сити-менеджера Новочеркасска в декабре 2017 года. Фото: администрация НовочеркасскаИгорь Зюзин занял кресло сити-менеджера Новочеркасска в декабре 2017 года. Фото: администрация Новочеркасска
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Предложение прозвучало на заседании комиссии от местного депутата Владислава Журавлева. По его словам, в городе есть ряд насущных проблем, люди устали от коррупции, а после известных событий (задержание первого заместителя главы администрации, который попался на взятке в миллион рублей) настало время «обозначить позицию и рекомендовать Зюзину добровольно сложить полномочия». Реакция депутатского корпуса пока неизвестна, ближайшее заседание должно состояться 1 февраля. Не исключено, что вопрос о доверии могут внести в повестку дня.

Напомним, Игорь Зюзин занял кресло сити-менеджера Новочеркасска в декабре 2017 года, через два месяца он назначил своим заместителем Сергея Басакевича, до этого они работали в Октябрьском районе.

На данный момент Басакевич находится в изоляторе, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту получения взятки размером в миллион рублей. За эти деньги чиновник обещал "покровительство в принятии работ, предусмотренных муниципальным контрактом, предмет которого - ремонт участка трамвайного пути с привязкой к опорам контактной сети".

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