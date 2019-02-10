2019-02-10T18:39:24+03:00
Происшествия

В Таганроге погиб водитель иномарки, врезавшись в столб

Трагедия случилась на улице Михайловской
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Фото: ВК "Таганрогское ДПС"Фото: ВК "Таганрогское ДПС"
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В Таганроге местные автоинспекторы выясняют обстоятельства аварии, которая случилась на улице Михайловской в воскресенье, 10 февраля. Предварительно известно следующее: Toyota Auris на скорости вылетела с дороги, врезалась в столб, который впоследствии упал на крышу иномарки. Водитель машины скончался до приезда скорой.

- Всему виной скорость, - резюмировали в социальных сетях, где уже появились снимки страшных последствий дорожного происшествия.

Напомним, рано утром 10 февраля в Ростове в результате аварии пострадали 25-летний водитель иномарки и девушка, которая была пассажиркой. ДТП случилось на проспекте Ленина возле дома № 123б. Согласно предварительным данным, автомобилист на скорости не справился с управлением, врезавшись в бордюр, после чего машина опрокинулась.

По фактам аварий начаты проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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