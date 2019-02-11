Пожар на Днепропетровской: горел ангар с автобоксами площадью 500 квадратных метров

11 Февр. 23:38 2019-02-12T00:18:37+03:00

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области, в 20.29 11 февраля вспыхнул пожар на улице Днепропетровской, 52. По этому адресу находится ангар с боксами для ремонта автомобилей: ремонт бамперов, малярные работы, предпродажная подготовка. Сначала поступило сообщение, что площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Для ликвидации пожара от МЧС были направлены 50 человек личного состава и 15 единиц техники. Однако, позже ситуация усугубилась - спасатели указывали площадь уже 500 квадратов. Соответственно, возросло количество спасательной группировки - до 61 человека и 20 единиц техники. В 22.29, то есть спустя два часа, огонь был локализован. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, сегодня, 11 февраля, в Ростове-на-Дону произошел еще один пожар - в самом центре города, на улице Шаумяна, загорелся жилой дом, один человек погиб.

Пожар в Ростове-на-Дону 11.02.2019: на Днепропетровской горят склады.

ИСТОЧНИК KP.RU