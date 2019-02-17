В Ростове-на-Дону парень и девушка обворовали пенсионерку, представившись соцработниками
В Ростове полицейские задержали криминальную парочку. Они украли 300 тысяч рублей у жительницы Октябрьского района города, которая сама открыла им дверь. Пенсионерка была обманута словами злоумышленников.
- Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленники, представившись социальными работниками, прошли в квартиру, откуда похитили деньги. Украденное они потратили на собственные нужды, - рассказали в пресс-службе донского главка МВД.
По подозрению в краже были задержаны 21-летняя девушка и 27-летний мужчина. Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее полицейские разыскали в Таганроге подозреваемого в похищении золотого кольца. Правда, оказалось, что жертва ограбления и так собиралась подарить это украшение злоумышленнику.
ИСТОЧНИК KP.RU