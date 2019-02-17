В Ростове-на-Дону парень и девушка обворовали пенсионерку, представившись соцработниками

СЕГОДНЯ 15:00 2019-02-17T15:06:14+03:00

Злоумышленники задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Фото: ГУ МВД России по РО

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В Ростове полицейские задержали криминальную парочку. Они украли 300 тысяч рублей у жительницы Октябрьского района города, которая сама открыла им дверь. Пенсионерка была обманута словами злоумышленников.

- Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленники, представившись социальными работниками, прошли в квартиру, откуда похитили деньги. Украденное они потратили на собственные нужды, - рассказали в пресс-службе донского главка МВД.

По подозрению в краже были задержаны 21-летняя девушка и 27-летний мужчина. Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее полицейские разыскали в Таганроге подозреваемого в похищении золотого кольца. Правда, оказалось, что жертва ограбления и так собиралась подарить это украшение злоумышленнику.

ИСТОЧНИК KP.RU