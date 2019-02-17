2019-02-17T18:17:24+03:00
Происшествия

Продавец попугая обманул доверчивого ростовчанина на 60 тысяч рублей

Он попросил перевести деньги вперед
Илья БОГОМОЛОВ
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Интернет-мошенник "прогорел" на продаже попугая.Интернет-мошенник "прогорел" на продаже попугая.Фото: Илья БОГОМОЛОВ
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Житель Ленинского района Ростова написал заявление в полицию на продавца в Интернете. Тот выставил в сети объявление о продаже попугая, которого потерпевший очень хотел. Редкая птица стоила 60 тысяч рублей, но ее владелец поставил условие - деньги вперед. Покупатель перевел нужную сумму и, как это часто бывает, остался с носом: деловой партнер просто перестал выходить на связь.

Оперативники установили и задержали мошенника. Им оказался 26-летний житель Астраханской области. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело, а сам злоумышленник заключен под стражу, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Ростовской области.

Напомним, недавно в Ростове было раскрыто похожее преступление, только обманщик продавал в Интернете не животных, а декоративный мох.

ИСТОЧНИК KP.RU

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