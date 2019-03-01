СЕГОДНЯ 18:07 2019-03-01T18:07:31+03:00

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Куда сходить 8 марта 2019 года в Ростове-на-Дону: праздничные мероприятия и лучшие места для отдыха. В этом году праздник попадает на пятницу. А значит, отмечать его можно целых три дня. Коме того, это будут еще и последние дни масленичной недели, когда по традиции, провожают зиму, жгут чучело Масленицы, едят блины и веселятся на свежем воздухе. Так, что если вам по душе концерты и театры, то можно насладиться искусством. А вот если народное творчество — то сразу после женского праздника добро пожаловать в ближайший парк.

КОНКРЕТНО

Какие концерты пройдут в Ростове-на-Дону 8 марта*

Ростов-на-Дону Хор Турецкого "Все на свете для Вас!"

Где: Музыкальный театр (Основная сцена)

Время: в 16:00

"Для милых дам" Джаз-оркестр им. К.Назаретова

Где: Филармония

Время: в 17:00

Театр Романа Виктюка. Спектакль "Служанки "

Конгресс-холл ДГТУ

Время: в 19:00

СОЛА МОНОВА

Где: Конгресс-отель "Don Plaza"

Время: в 19:00

Александр Серов

Где: Театр им. М. Горького - Большая сцена

Время: в 19:00

Елена Темникова

Где: КСК Экспресс

Время: в 20:00.

*Из открытых источников. Цену билетов и точное время концерта уточняйте в месте проведения по телефонам или на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU