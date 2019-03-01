Куда сходить 8 марта 2019 года в Ростове-на-Дону: праздничные мероприятия и лучшие места для отдыха
Куда сходить 8 марта 2019 года в Ростове-на-Дону: праздничные мероприятия и лучшие места для отдыха. В этом году праздник попадает на пятницу. А значит, отмечать его можно целых три дня. Коме того, это будут еще и последние дни масленичной недели, когда по традиции, провожают зиму, жгут чучело Масленицы, едят блины и веселятся на свежем воздухе. Так, что если вам по душе концерты и театры, то можно насладиться искусством. А вот если народное творчество — то сразу после женского праздника добро пожаловать в ближайший парк.
КОНКРЕТНО
Какие концерты пройдут в Ростове-на-Дону 8 марта*
Ростов-на-Дону Хор Турецкого "Все на свете для Вас!"
Где: Музыкальный театр (Основная сцена)
Время: в 16:00
"Для милых дам" Джаз-оркестр им. К.Назаретова
Где: Филармония
Время: в 17:00
Театр Романа Виктюка. Спектакль "Служанки "
Конгресс-холл ДГТУ
Время: в 19:00
СОЛА МОНОВА
Где: Конгресс-отель "Don Plaza"
Время: в 19:00
Александр Серов
Где: Театр им. М. Горького - Большая сцена
Время: в 19:00
Елена Темникова
Где: КСК Экспресс
Время: в 20:00.
*Из открытых источников. Цену билетов и точное время концерта уточняйте в месте проведения по телефонам или на сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU