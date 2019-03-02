В Ростове-на-Дону заработали камеры, следящие за местами, где остановка запрещена

СЕГОДНЯ 00:21 2019-03-02T00:23:58+03:00

Они установлены в районе аэропорта Платов и на Привокзальной площади

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В Ростове-на-Дону заработали камеры видеофиксации нарушений, расположенные в районе нового аэропорта Платов и на Привокзальной площади. Об этом сообщили в донском правительстве со ссылкой на Центр безопасности дорожного движения.

Речь идет о мобильных камерах «Паркон» и стационарных комплексах Parking, которые внешне похожи на фонарь. Это оборудование фиксирует нарушения правил стоянки и остановки. Чиновники напомнили, что за игнорирование знака «Остановка запрещена» водитель может получить штраф в 1500 рублей.

- Комплексы будут работать в достаточно загруженных точках, где отмечается большое скопление транспорта, в том числе приводящее к заторам, - отметила директор Центра безопасности дорожного движения Татьяна Русанова.

Ранее "КП" сообщала, что к ЧМ-2018 в Ростове появились суперкамеры фиксации нарушений ПДД, купленные за полмиллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU