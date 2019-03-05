Ростовчанин сделал татуировку в честь своего участия в шоу "Последний герой"

СЕГОДНЯ 11:06 2019-03-05T11:07:08+03:00

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Ростовский участник шоу "Последний герой", которое сейчас идет на канале "ТВ-3", сделал себе татуировку в честь своего участия в телепроекте. Маг и экстрасенс выложил в социальные сети фото своей левой руки, где на предплечье красуется "свежий" дракон, похожий на тех, что украшают декорации телешоу.

На своей странице в соцсети он признался, что на данный момент на его теле красуются 17 татуировок, и это еще не предел. Также он рассказал о процессе создания магических тату.

- Татуировка заряжается в процессе ее нанесения и дальнейшего заживления плоти. Именно поэтому к ее выбору (и тем более мастера) стоит подходить основательно, размышляя не только над изображением, но и над тем, какие изменения оно принесет, и так ли они необходимы, чтобы эта матрица была с вами всю оставшуюся жизнь, - пишет черный маг.

Новая татуировка. Фото со страницы героя публикации ВК.

Напомним, ранее ростовчанин, участвовавший в "Битве экстрасенсов", рассказал "Комсомолке" о том, как "Последний герой" изменил его жизнь.

- У меня произошла не только своего рода "перезагрузка" в отрыве от цивилизации, но и некоторая переоценка жизненных приоритетов, - признал Намтар.

ИСТОЧНИК KP.RU