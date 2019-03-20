В центре Ростова-на-Дону паркомат превратили в вешалку уличного магазина

СЕГОДНЯ 10:15 2019-03-20T10:19:04+03:00

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Ростовчане в социальных сетях обсуждают фотографии, сделанные в районе Центрального рынка, где на улице регулярно организуется стихийный базар. На снимках видно, что один из "свободных" торговцев, продающий одежду, не только занял часть тротуара, но и использовал в своих целях установленный там паркомат. Он повесил на терминал шубу, брюки и прочий товар. Однако этот поступок не вызвал возмущения горожан. Наоборот, все иронизируют над самой темой паркоматов.

- Тот случай, когда тебе нашлось применение лучше, чем предполагалось изначально, - пишет автор фото.

- Вы видели хоть одного человека, который платил бы за эту парковку? Я лично нет, - прокомментировал снимки ростовчанин Иван.

Напомним, жители южной столицы относятся к паркоматам, как к ненужным аксессуарам, из-за того, что чиновники не могут присылать им штрафы за неоплаченную парковку в центре города. Причина - отсутствие механизма передачи персональных данных водителей от ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU