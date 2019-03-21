2019-03-21T20:25:39+03:00
Общество

Следком подтвердил существование склада вещей жертв авиакатастрофы в Ростове-на-Дону

На это помещение наткнулись исследователи подземелий
Илья БОГОМОЛОВ
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Вот что нашли диггеры в подземном бомбоубежище. Фото: www.nvgazeta.ruВот что нашли диггеры в подземном бомбоубежище. Фото: www.nvgazeta.ru
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Следственный комитет России подтвердил информацию о бомбоубежище под старым аэропортом Ростова-на-Дону, в котором находятся личные вещи жертв авиакатастрофы 19 марта 2016 года. Напомним, группа диггеров обнаружила это помещение и сфотографировала пакеты с одеждой и предметами быта погибших людей. Позже их фотографии и свидетельства были опубликованы в местном издании.

- Вещи, изъятые в ходе осмотра места крушения самолета авиакомпании "FlyDubai" в 2016 году, осмотрены следователями и приобщены к материалам уголовного дела как невостребованные предметы одежды и иные не представляющие материальной ценности вещи. В качестве места хранения этих предметов определено помещение на территории аэропорта Ростова-на-Дону, которое до настоящего момента охраняется надлежащим образом, - прокомментировала "Комсомолке" официальный представитель СКР Светлана Петренко. - С учетом появления в СМИ фотографий этих предметов, устанавливаются обстоятельства возможного проникновения посторонних лиц в данное помещение.

Похоже, что у следователей есть ряд вопросов к диггерам, проникшим в бомбоубежище. Однако их настоящие имена не были опубликованы.

Напомним, в крушении самолета погибли 55 пассажиров, возвращавшихся с курорта домой, и 7 членов экипажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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