Ростовчанин Роберт Багратян вышел в финал шоу "Голос.Дети"

В пятницу, 12 апреля, в эфир Первого канала вышел очередной выпуск 6 сезона шоу "Голос.Дети", в котором определялись финалисты от команды Светланы Лободы. Участники соревновались тройками, в каждой из которых наставник должен был выбрать только одного вокалиста. Затем из пяти оставшихся юных певцов в следующий этап отбирались двое. Одним из счастливчиков, прошедших в финал, стал 13-летний ростовчанин Роберт Багратян.

Светлана объединила его с двумя мальчиками, составив "тройку хулиганов". Вместе они исполнили популярную песню Марка Ронсона и Бруно Марса "Uptown Funk", а потом подарили розы своей наставнице. Лобода выбрала Роберта, и мальчик запрыгал по сцене с криками: "Спасибо!"

- Мое сердце так сильно колотилось, а потом, когда назвали мое имя, я просто не сдержался, - рассказал он за кулисами.

Затем, чтобы пройти дальше, мальчику нужно было спеть "Песню на вылет" - ту самую, которую он исполнял на "Слепых прослушиваниях" ("The Show Must Go On" группы Queen). В итоге среди пяти своих подопечных, прошедших поединки, Лобода выбрала Роберта ("за драйв и за энергию") и 8-летнюю Нино Чеснер - они переходят дальше, в финал телепроекта.

Команда Лободы. Объявление финалистов - Поединков.Голос.Дети - Сезон 6

